Türkiye'nin dört bir yanından klasik otomobil tutkunları Kayseri'de buluştu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türkiye'nin dört bir yanından klasik otomobil tutkunları Kayseri'de buluştu

Türkiye\'nin dört bir yanından klasik otomobil tutkunları Kayseri\'de buluştu

Melikgazi Belediyesi ile Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği iş birliğinde düzenlenen 'Klasik Otomobil Buluşması'na 150 araç katıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, etkinliğin her yıl daha da büyüyerek devam etmesini istediklerini belirtti. AK Parti Kayseri milletvekilleri de Palancıoğlu'nu tebrik ederek etkinliğin devamını diledi. Etkinlik, yarın klasik otomobil sergisi ile sona erecek.

31.08.2024 19:48
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Türkiye'nin dört bir yanından gelen klasik otomobil tutkunları Kayseri'de düzenlenen programda bir araya geldi.

Melikgazi Belediyesi ile Erciyes Klasik Otomobilciler Derneğinin iş birliğinde, Dedeman Parkı'nda düzenlenen "Klasik Otomobil Buluşması"na yaklaşık 150 araç katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her kesimden, genci yaşlısı ile birlik ve beraberlik içinde, güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl 6'ncısını düzenledikleri programa yoğun katılım olduğunu belirten Palancıoğlu, katılımı her yıl daha da artırarak devam ettirmek istediklerini kaydetti.

AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler ve Murat Cahid Cıngı da klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren Palancıoğlu'nu tebrik ederek, güzel etkinliğin devamını diledi.

Konuşmaların ardından Akar, Böhürler, Cıngı, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve Palancıoğlu, klasik araçlara binerek, düzenlenen şehir turuna katıldı.

İki gündür süren etkinlik, yarın klasik otomobil sergisi ile sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'nin dört bir yanından klasik otomobil tutkunları Kayseri'de buluştu - Son Dakika

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