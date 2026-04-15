Kayseri\'de Turizm Haftası Buluşması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50. Turizm Haftası kapsamında turizm temsilcileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Turizm Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri'de çok yönlü arkeolojik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Dursun da kentte yürütülen ve planlanan turizm çalışmaları hakkında Büyükkılıç'a bilgi verdi.

Develi bölgesindeki Gereme Harabelerine de değinen Dursun, şunları kaydetti:

"Develi bölgesindeki Gereme Harabeleri, Erciyes'in Develi yüzünde kazıya başlatıp tanıtacağız. 6-7. yüzyıla tarihlenen Bizans dönemine ait Orta Çağ kazısı, temizlik çalışması daha önce yapılmış, çok sayıda yapı kalıntısı var. Bir kent olduğunu düşünüyoruz. Hedefimiz daimi kazı çalışması haline getirmek. Cumhurbaşkanlığı kararı için bakanlığımıza sunacağız. Gereme çok veri sunacak. Aynı zamanda Çomaklı yer altı şehrinde de bir çalışma planlıyoruz. O kadar çok değerimiz var ki hepsini açığa ve gün yüzüne çıkarıp ziyarete açmak istiyoruz."

Ziyarette, daha sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.