 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri'de Yaşayan Koleksiyoner Zemzem Saraç'tan Biblo Koleksiyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de Yaşayan Koleksiyoner Zemzem Saraç'tan Biblo Koleksiyonu

Hollanda'da yaşayan ve Türkiye'ye döndükten sonra biblo koleksiyonu oluşturan Zemzem Saraç, dünyanın dört bir tarafından topladığı 1500'e yakın bibloyu özenle koruyor. Saraç, bibloları özel müzayede veya internetten araştırarak satın alıyor ve koleksiyonunu büyük bir özenle yönetiyor.

Kayseri\'de Yaşayan Koleksiyoner Zemzem Saraç\'tan Biblo Koleksiyonu
23.12.2023 - 11:11,  Güncelleme: 11:26
Abone Ol

Kayseri'de yaşayan koleksiyoner Zemzem Saraç, dünyanın dört bir tarafından satın aldığı biblolarla koleksiyon oluşturdu.

Hollanda'da 39 yıl yaşadıktan sonra 2011 yılında Türkiye'ye dönen 59 yaşındaki gurbetçi Saraç, çocuk yaşta ilgi duyduğu bibloları biriktirmeye başladı.

Saraç, 45 yılda 10 farklı ülkeden topladığı 1500'e yakın biblodan oluşan koleksiyonunu özenle koruyor.

Saraç, AA muhabirine, Hollanda'da yaşarken sadece biblo satın almak amacıyla şehir şehir, ülke ülke gezdiğini, özel parçalardan oluşan koleksiyondaki bazı bibloların üretiminin durduğunu söyledi.

Saraç, büyük bir biblo koleksiyonu oluşturduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"45 sene önce merakım başladı. Ailemizde pul ve para koleksiyonlarına ilgi de vardı. Küçük minyatür porselenlere çok ilgi duyduğum için ben de başladım. Önce küçük şeylerle başladım ama gittikçe çoğaldı ve koleksiyonumu büyüttüm. Büyük bir koleksiyon oluştu. Çok seviyorum. Yaklaşık 1500 adet biblo oldu. Hepsi orijinal ve markalıdır. Çok ince ayrıntılarla düşünülerek yapılmış güzel parçalar var."

Bibloları özel müzayede, telefon veya internetten araştırıp, takip ederek aldığını belirten Saraç, sadece biblo satın alabilmek için zaman zaman Fransa veya Belçika'ya gittiğini anlattı.

Gece uyanıp bibloları kontrol ediyor

Saraç, bibloları özenle koruduğunu dile getirerek, "Bir gün bir yere gitsem, ertesi gün geldiğimde ilk buraya giriyorum. Bazen renklerine ve markalarına göre gruplar oluşturmaya çalışıyorum. Onları grup olarak ayırt ediyorum. Temizliklerini yapıyorum. Bugün bu parçayı görmedim diyerek gece kalkıp bakıyorum, onu bulduktan sonra uyuyorum." dedi.

Eşinin de biblolar ile ilgilendiğini, evdeki bir odayı koleksiyonu için ayırdığını anlatan Saraç, "Önceki evimde hobi odam vardı. 3 duvarın 3'ü de raflıydı. Oda bana aitti, orada sergiliyordum. Buraya yeni taşındım. Ne yapacağıma karar veremediğim için yerlere koymayı düşündüm. Bunlar için evimde her zaman bir oda olacak. Bunlar benim vazgeçilmezim." ifadelerini kullandı.

"Hepsi benim bebeklerim"

Saraç, çocuklarını görmeye Hollanda'ya gittiği zaman yeni ürünler için araştırma yaptığını da söyledi.

Koleksiyonda 50-60 yıllık parçaların da olduğunu aktaran Saraç, "İlginç bulduğum 12 vazo var. İkisini seçmiştim, satan kişi 'Hepsini alman gerekiyor.' dedi. O da 12 ayı temsil ediyor. Hepsi benim bebeklerim ve çocuklarım gibi. Hayatımın bir parçası. Çocuklarım bile evlenip bir hayat kuruyorlar. Bunlar hep benimle beraber." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hollanda, Türkiye, Kayseri, Sanat, Kültür, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kayseri'de Yaşayan Koleksiyoner Zemzem Saraç'tan Biblo Koleksiyonu - Son Dakika


12:32
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
11:47
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35
Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı
11:27
Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:26
Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:23
Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:01
İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45
Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?

Son Dakika
12:32 Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
11:47 CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35 Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı
11:27 Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:23 Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:26 Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:01 İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45 Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21 ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı
10:06 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 12:40:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Yaşayan Koleksiyoner Zemzem Saraç'tan Biblo Koleksiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement