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Kayseri'deki tarihi çan kulesi leylekler için restore ediliyor - Son Dakika
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Kayseri'deki tarihi çan kulesi leylekler için restore ediliyor

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde bulunan tarihi çan kulesi, leyleklerin yeniden yuvalarında konaklayabilmesi için restorasyon çalışmalarına başlandı. Restorasyonun nisana kadar tamamlanması planlanıyor.

Kayseri\'deki tarihi çan kulesi leylekler için restore ediliyor
17.01.2024 - 11:21,  Güncelleme: 11:52
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Kayseri'nin Özvatan ilçesindeki tarihi çan kulesinde başlatılan restorasyon, leyleklerin yeniden yuvalarında konaklayabilmesi için nisana kadar tamamlanacak.

Mübadeleden önce Rumların yaşadığı Özvatan'da 1834'te yaptırılan ve "Denizlerin Kurtarıcısı" sayılan Aziz Nikolos'un adını taşıyan kilisenin ayakta kalan çan kulesi, yaklaşık 80 yıldır leylekleri misafir ediyor.

Kulenin yıpranan taşları ve üzerinde bulunduğu kaya kütlesi ile çevresi, ataları 1924 yılındaki mübadelede Özvatan'dan Yunanistan'a göç eden iş insanı Anastasios Panagiotidis'in maddi desteğiyle Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından hazırlanan restorasyon projesi doğrultusunda 2002'de onarıldı.

Özvatan Belediyesi, zaman içinde yeniden yıpranan kulenin restorasyonu için harekete geçti.

"Leyleklerin göç sezonuna yetiştirilecek"

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, AA muhabirine, Yenimahalle'de bulunan tarihi çan kulesinin, tepesine leylekler yuva yaptığı için "leylek yuvası" olarak bilindiğini söyledi.

Çan kulesinin ilçenin önemli eserlerinden olduğuna değinen Demir, restorasyonun Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde, Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu ile belediye işbirliğinde yürütüldüğünü belirtti.

Daha önce çeşitli onarımlardan geçen kulenin aslına uygun restorasyonuna başlandığını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Amacımız yaz sezonunda kuleye yuva yapan leyleklerin tedirgin olmaması. Leyleklerin nisan ayında buraya göç ettiğini biliyoruz. O güne yetiştirmek gayesiyle şu an çalışmalara başlandı. İnşallah leyleklerimizin yaz sezonunda geliş gününü baz alarak o güne hazırlayıp, ilçemizin çehresine bir güzellik katma düşüncesiyle çalışma içerisindeyiz. Çalışmalarımız mevsimin de müsaade etmesiyle devam ediyor. İnşallah hava şartları müsait olursa çalışmamızı kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Buradaki proje iki aşamalı olarak yapılacak. Birinci aşaması, leylek yuvasının mevcut şekliyle orijinaline uygun onarımının yapılması. İkinci aşaması da etrafının orijinal dokusuna uygun düzenlenmesi."

Kaynak: AA
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