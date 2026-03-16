Kayseri Hastanesinde Moral İçin Sanat Atölyeleri

Kayseri Şehir Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi'nde yatan hastaların yakınları, Büyükşehir Belediyesince hastane ortamında düzenlenen sanat atölyeleriyle moral buluyor.

Ağırlıklı olarak son dönem kanser hastalarının yattığı ve tedaviden öte ağrılarını dindirmeye yönelik hizmetlerin verildiği Palyatif Bakım Merkezi'ndeki hastalara refakatçileri eşlik ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) ile Kayseri Şehir Hastanesi arasındaki işbirliğiyle hazırlanan "Yaşamın Kıyısında Kadın Desteği Projesi" kapsamında, kimi 4 ay kimi ise 1 yıldır hastanede bulunan hastaların yakınlarına 2025 Eylül ayından bu yana ayda bir gün sanat atölyeleri düzenleniyor.

Hasta yakınlarına moral ve sosyal destek amacıyla hazırlanan filografi, ebru, makrome anahtarlık, kese bebek ve kitap ayracı yapımı atölyelerden bugüne kadar yaklaşık 200 hasta yakını faydalandı.

Kanser hastası 37 yaşındaki kızına refakatçilik yapan Fatma Emre, AA muhabirine, yaklaşık bir yıldır hastanede olduğunu söyledi.

Kızının beyin tümörüyle mücadele ettiğini anlatan Emre, hem doktorların hem de hemşire ve diğer çalışanların kendilerine çok destek verdiğini belirtti.

Palyatif Bakım Merkezi'ndeki hizmetten memnuniyetini dile getiren Emre, "Nasıl insan baba ocağına rahat gidiyorsa ben de buraya gelince kendimi öyle hissediyorum. Burada ebru kursuna katıldım, kitap ayracı yaptık, ipten koyun yaptık. Bir yıldır ne etkinlik geldiyse katıldım. Biraz daha moral oluyor. Sürekli burada olduğum için ister istemez yoruluyorum, kızım için de üzülüyorum. O eriyip bitiyor sen de onunla eriyip bitiyorsun." ifadelerini kullandı.

"Burada birbirimize destek oluyoruz"

Dördüncü evre beyin tümörüyle mücadele eden eşine destek için hastanede bulunan Gülizar Demir ise düzenlenen kurslara zaman zaman kızının ya da kendisinin katıldığını belirtti.

Kurslar için teşekkür eden Demir, "Tabii ki acımızı hafifletmez böyle şeyler ama biraz da olsa kafamızı dağıtıyoruz. Daha önce 4 ay boyunca yatmıştık burada. Kızım o dönem katılmıştı, ona biraz moral olmuştu." dedi.

80 yaşındaki babasına refakat eden 53 yaşındaki Hayriye Sayik ise Palyatif Bakım Merkezi'ndeki hasta yakınlarının birbirlerine destek olduğunu söyledi.

Hastane çalışanlarının ve doktorlarının da kendilerine yardımcı olduğunu belirten Sayik, "Allah hepsinden razı olsun. Ben kursa ilk kez katılıyorum, bize moral olacak. Eskiden nakış yapardım, artık yapmıyordum. Babamın da bu hastalık süreci başlayınca bizim için çok zor oldu. Burada birbirimize destek oluyoruz." diye konuştu.