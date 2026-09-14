Kayseri Kültür Yolu Festivali sona erdi - Son Dakika
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Kayseri Kültür Yolu Festivali sona erdi

Kayseri Kültür Yolu Festivali sona erdi
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali tamamlandı.

Kentte 9 gün boyunca kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan festivalde konserlerden tiyatro gösterilerine, sergilerden söyleşilere, geleneksel sanat atölyelerinden lezzet duraklarına uzanan etkinlikler gerçekleştirildi.

Kayseri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen son gün programlarında halk ozanı Neşet Ertaş, "Bozkırın Tezenesine Saygı: Neşet Ertaş Türküleri" konseriyle anıldı.

Haldun Taner'in kaleme aldığı, Boğaçhan Sözmen'in yönettiği "Keşanlı Ali Destanı", Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde ikinci gösterimiyle tiyatroseverlerle buluştu.

Mustafa Türkmen tarafından Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen Kaligrafi Atölyesi'nde ise katılımcılar, güzel yazı sanatının temel tekniklerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin final konserinde ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sahne alan Sefo, sevilen şarkıları ve sahne performansıyla Kayserili müzikseverlerle buluştu. Konseri izleyen dinleyiciler, sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kayseri Kültür Yolu Festivali sona erdi - Son Dakika

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