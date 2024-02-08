Kayseri'nin son külekçisi, atadan kalan kültürel mirası yaşatmak istiyor
KAYSERİ - Kayseri'de babadan öğrendiği külekçilik mesleğini 23 yıldır devam ettiren Murat Kuruşçu; babasının vefat etmesiyle şehirde mesleği devam ettiren tek zanaatkar olarak kaldı. Kuruşçu; eskiden yoğurt pazarlarında sıkça rastlanan ancak şimdilerde ise evlerin köşelerinde nostalji olarak sergilenen ata mirası külekçiliğin yeni nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.
Söğüt ağacından yapılmış ve yoğurt, pekmez gibi gıda maddelerini taşımaya yarayan külekler, Murat Kuruşçu'nun eski sanayi sitesindeki işyerinde hayat bulmaya devam ediyor. Atadan kalan kültürel mirasın şehirdeki tek temsilcisi olan 42 yaşındaki Kuruşçu, çocukluk döneminde babasının yanında mesleği öğrendiğini ifade ederek; "Çıraklık zamanında babamızın yanına geldik, gittik. Okulu bitirdikten sonra askere gittim. 2001 yılında askerden geldikten sonra devamlı babamın yanında çalışmaya başladım" diye konuştu. Küleklerin yoğurtların ekşimesini önlediğini ifade eden Kuruşçu; "Söğüt ağacından yapılıyor. Şasesi, kuşakları, kulpları söğüt ağacından yapılıyor. Bu ağaçları gidiyoruz tarlalardan alıyoruz, kurutuyoruz sonra burada çeşitli aşamalardan geçiriyoruz. Külek, yoğurdun suyunu alıyor. Yoğurdun suyunu çektiği için daha sıkı tutmasına ve ekşimemesini sağlıyor. Katkı maddesi olmadığı için güzel bir yoğurt meydana geliyor. Dışarıda pek bilinmiyor ama kullananlar memnun kalıyor" dedi.
"Atalarımızdan kalan yadigar, şimdiki nesil pek itibar etmiyor"
Atalardan kalan kültürel mirası yeni nesillere aktarmak istediğini ancak çırak bulmakta güçlük çektiğini de sözlerine ekleyen Murat Kuruşçu; "4 ay önce babam vefat edince Kayseri'de bu işi yapan tek ben kaldım. Önceden birkaç esnaf vardı, onlar bıraktı. Malzeme bulmakta biraz sıkıntı çektiğimiz için biraz zor bir iş. Şimdiki çocuklar daha çok teknolojik ortamları sevdiği için bu işe pek bakmıyorlar. Bu iş de biraz yorucu olduğu için yanımıza çırak gelmiyor. Bu işi para kazanma amaçlı değil bize atalarımızdan kalan yadigar, kültürel miras olarak düşündüğümüz için severek yapıyoruz. Şimdiki nesil bu tarz el işçiliğine, bilek gücüne pek itibar etmiyorlar. Bunu atalarımızdan bize kalmış kültürel miras olarak düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
6 Şubat'ta İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin adliyeye çıkarılan 48 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 48 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi.
Pakistan'da yapılan seçimlerde Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için sonuçlar büyük oranda açıklandı. 266 sandalyenin yer aldığı mecliste 220 sandalyenin dağılımı belli oldu. Gelen ilk sonuçlara göre tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 90, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise 62 sandalye kazandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Kayseri'nin son külekçisi, atadan kalan kültürel mirası yaşatmak istiyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?