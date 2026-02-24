Kayseri'nin Turizm Master Planı Yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'nin Turizm Master Planı Yayımlandı

24.02.2026 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Turizm Master Planı 2025-2030, bilimsel katkılarla hazırlandı ve belediyenin sitesinde yayınlandı.

Kayseri Valiliğinin desteği ve Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde üniversitelerin bilimsel katkılarıyla hazırlanan "Kayseri Turizm Master Planı 2025-2030", Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde yayımlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin turizm vizyonunu bilimsel temeller üzerine inşa eden ve 2025-2030 dönemini kapsayan Kayseri Turizm Master Planı, kamu, üniversite ve sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla hayata geçirildi.

Çalışma, Kapadokya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda, alanında uzman bilim insanlarının katkılarıyla hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu'da yazının ilk kez Kültepe'de kullanıldığını belirterek, Kayseri'nin 6 bin yıllık kesintisiz geçmişiyle Anadolu'da tarihin başlangıç noktası olarak kabul edildiğini ifade etti.

Şehrin tarih boyunca başkent niteliği taşıyan önemli bir merkez olduğunu anlatan Büyükkılıç, Kayseri'nin tarihi ve doğal zenginliklerinin turizm açısından büyük bir potansiyel barındırdığını kaydetti.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Kapadokya Üniversitesi işbirliğiyle başlatılan çalışmaların belge ve saha araştırmalarının tamamlandığını aktardı.

Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı yayınları arasında yer alan master planı, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden indirilebiliyor ve dijital ortamda incelenebiliyor.

Ayrıca master planı, Kayseri'nin tarihi mirasını, kültürel zenginliklerini ve doğal değerlerini sürdürülebilir kalkınma perspektifiyle ele alarak, kenti ulusal ve uluslararası turizm arenasında daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kayseri, Turizm, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kayseri'nin Turizm Master Planı Yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Spalletti’nin kaderi Galatasaray’a bağlı Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir

13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:50
Türk futbolunda neler oluyor Nazillispor’da yine çekilme iddiası
Türk futbolunda neler oluyor? Nazillispor'da yine çekilme iddiası
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
11:23
Üç kesime büyük kolaylık Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 13:42:33. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'nin Turizm Master Planı Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.