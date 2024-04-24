Kazakistanlı Dombra Sanatçısı ve Bosna Hersekli Virtüöz Bakü'de Konser Verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kazakistanlı Dombra Sanatçısı ve Bosna Hersekli Virtüöz Bakü'de Konser Verdi

Kazakistanlı Dombra Sanatçısı ve Bosna Hersekli Virtüöz Bakü\'de Konser Verdi

Kazakistanlı dombra sanatçısı Arslanbek Sultanbekov ile Bosna Hersekli virtüöz Zeyd Şoto, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 'Notaların Rotası' konserinde bir araya geldi. Konserde, Yunus Emre ilahileri, Türk ve Boşnak türküleri, ezgileri ve şarkıları seslendirildi. Konser, Azerbaycanlı sanatseverler, tanınmış isimler, diplomatlar ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

24.04.2024 20:38  Güncelleme: 20:40
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Kazakistanlı dombra sanatçısı Arslanbek Sultanbekov ile Bosna Hersekli virtüöz Zeyd Şoto, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de konser verdi.

Bakü Yunus Emre Enstitüsünün Azerbaycan Devlet Filarmonisinde düzenlediği "Notaların Rotası" isimli konserde Sultanbekov ve Şoto, Azerbaycanlı sanatseverlerle buluştu.

Konsere, Azerbaycan'ın kültür ve sanat dünyasının tanınmış isimleri, diplomatlar, Bakü'deki Türk eğitim kurumlarının öğretmenleri ve çok sayıda davetli katıldı.

İki sanatçının ortak performansıyla farklı kültürlerin ritim ve melodilerinin bir araya getirildiği konserde Yunus Emre ilahileri, Türk ve Boşnak türküleri, ezgileri ve şarkıları seslendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kazakistanlı Dombra Sanatçısı ve Bosna Hersekli Virtüöz Bakü'de Konser Verdi - Son Dakika

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