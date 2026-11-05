KBÜ'de görevli Sabuncu'nun 'Naif' belgeseli kısa film yarışmasında finale kaldı - Son Dakika
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KBÜ'de görevli Sabuncu'nun 'Naif' belgeseli kısa film yarışmasında finale kaldı

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KBÜ\'de görevli Sabuncu\'nun \'Naif\' belgeseli kısa film yarışmasında finale kaldı
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KBÜ Öğretim Görevlisi Serdar Sabuncu'nun yönettiği 'Naif' belgeseli, 3. Uluslararası İnsan, Kültür ve Toplum Kısa Film Yarışması'nda belgesel kategorisinde finalist oldu. Ödül töreni 26 Kasım'da Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Öğretim Görevlisi Serdar Sabuncu'nun yönetmenliğini yaptığı "Naif" belgeseli, 3. Uluslararası İnsan, Kültür ve Toplum Kısa Film Yarışması'nda finale kaldı.

Öğr. Gör. Serdar Sabuncu'nun yönettiği, ressam Yunus Sayım'ın yaşamını konu alan belgesel, 3. Uluslararası İnsan, Kültür ve Toplum Kısa Film Yarışması'nda belgesel kategorisinde finalist oldu.

KBÜ Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğr. Gör. Sabuncu'nun yönettiği belgesel, merhum Muhsin Yazıcıoğlu anısına düzenlenen yarışmada belgesel kategorisinde finalistler arasına girdi.

Emekli öğretmen ve ressam Yunus Sayım'ın hayatını anlatan yapım, daha önce Altın Safran Film Festivali'nde özel gösterimle izleyiciyle buluştu.

Belgesel, Niğde 4. Ulusal Kısa Film Festivali ve Ege Film Festivali finallerinde yarıştı, Fethiye Film Festivali seçkisinde yer aldı. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nde finalist olan yapım, Trabzon Film Festivali'nde de "Ulusal Belgesel" kategorisinde finale kaldı.

Yönetmenliğini Sabuncu'nun üstlendiği belgeselin görüntü yönetmenliği ve kurgusunu KBÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden Mehmet Kaan Kaymaz, yönetmen yardımcılığını Erdal Çıtak yaptı. Drone çekimleri ise Abdulkadir Açar ve Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencisi Abdullatif Mirza tarafından gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Konya Alperen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından düzenlenen yarışma, öğrencilerin sinema alanındaki teorik bilgilerini uygulamaya aktarmalarını amaçlıyor. Organizasyonda kurmaca, belgesel ve senaryo dallarında eserler değerlendiriliyor.

Yarışmanın ödül töreni, 26 Kasım Perşembe günü Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Kaynak: İHA
Selçuk ÜniversitesiSultan AlparslanKültür SanatBelgeselEğitimSon Dakika

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