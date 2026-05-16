Keçiağılı Köyünde Geleneksel Hayır

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Keçiağılı köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Çan ilçesine bağlı Keçiağılı köyünde öğle namazı öncesinde köy camiinde Kuran-ı Kerim ve Mevlidi Şerif tilaveti yapıldı. Kılınan namazın ardından köy meydanında 2 bin kişiye pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Köy muhtarı Bekir Bulan, "Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz köy hayrımıza katılan tüm misafirlere teşekkür ederim" dedi. - ÇANAKKALE