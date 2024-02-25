Kedi ve Kitap Okuma Motivasyonu

İzmir'in Torbalı ilçesinde başlatılan "Ben Okuyorum Torbalı Okuyor Projesi" kapsamında 3. sınıf öğrencisi Şevval Anıl'ın kitap okurken yanında bulunan kedisi "Fıstık" ile çekilmiş görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması, diğer öğrenciler için motivasyon kaynağı oldu.
Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için başlatılan proje kapsamında tüm okullarda her hafta pazartesi ve cuma günleri ilk dersin ilk 15 dakikasında kitap okunuyor.
Öğrenciler proje dahilinde çarşamba günleri ise evlerinde aileleriyle akşamları yarım saat kitap okuyor. Aileler, bu anlara ilişkin video ve fotoğrafları, sosyal medyada "#benokuyorumtorbaliokuyor" etiketiyle paylaşıyor.
Ayrancılar semtindeki TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3'üncü sınıfı öğrencisi 9 yaşındaki Şevval Anıl'ın ailesi de kızlarının bir süre önce sahiplendiği kedisi "Fıstık" yanındayken kitap okuduğu anlarını paylaştı.
Önünde açılan kitaba bakan kedinin görüntüleri, diğer öğrencilerin okuma motivasyonuna da katkı sağladı.
Projenin maskotu haline gelen "Fıstık", zaman zaman Şevval Anıl ile okula da gitmeye başladı.
Hayvan sevgisiyle beraber kitap okuma sevgisini aşılıyorlar
Şevval Anıl, AA muhabirine, bir arkadaşının evinde gördüğü yavru kediyi sahiplendiğini, "Fıstık" adını verdiği kedisini çok sevdiğini söyledi.
Kedisinin evdeyken yanından ayrılmadığını, derslerine olumlu etkilerinin olduğunu dile getiren Anıl, "Daha çok çalışmaya ve daha çok kitap okumaya başladım. Eskiden 10 sayfa okurken şimdi 20 sayfa okuyorum. Onu çok seviyorum, yavruları da olacak, onlara da bakacağım. Kedimi ben besliyorum, annem de temizliğe yardımcı oluyor. Bazen yoruyor beni ama çok güzel. Bence herkesin kedisi olsun." dedi.
Anıl'ın öğretmeni Aslı Palabıyık ise kitap okumanın öğrencilerin başarısında çok önemli bir etken olduğunu, bu anlamda çocukları bu yönde teşvik etmeye çalıştıklarını dile getirdi.
"Fıstık"tan sonra Şevval'in daha çok okumaya başladığını gözlemlediklerini anlatan Palabıyık, şunları kaydetti:
"Bir kere kedilerin sakinleştirici özelliği var. Şevval kucağına aldığında kedisiyle beraber daha iyi okuduğunu fark ediyor, daha huzurlu olduğunu fark ediyor. Bu paylaşımdan sonra diğer öğrencilerimden 'ben de köpeğime okuma yaptırayım', 'ben muhabbet kuşumla beraber okuma yapayım' şeklinde dönüşler aldım. Onlarda okumaya karşı daha bir istek başladı. Hayvan sevgisiyle beraber kitap okuma sevgisini aşıladığımız için çok memnunum."
Son Dakika › Kültür Sanat › Kedi ve Kitap Okuma Motivasyonu - Son Dakika
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