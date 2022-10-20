Kemal Sunal'ın hatıraları Göztepe'de sergilenecek

Göztepe Parkı'nda Kemal Sunal Müzesi açılacak

İSTANBUL - 3 Temmuz 2000'de hayatını kaybeden ünlü sanatçı Kemal Sunal'ın hatıraları Göztepe'de açılacak olan müzede yer alacak. Film afişleri, film çekimlerinde kullanılan kameralar, kostüm ve Sunal'a ait kişisel eşyalar müzede sevenleriyle buluşacak. Öte yandan müzenin inşa edildiği alan havadan görüntülendi.

Türk sinemasının önemli isimlerinden olan ve 3 Temmuz 2000'de hayatını kaybeden sanatçı Kemal Sunal'ın kişisel eşyaları Göztepe Parkı'nda açılacak olan müzede sergilenecek. Tam 82 filmde oynamış, oynadığı karakterlerle izleyicinin kalbinde geniş yer edinmiş, Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Kemal Sunal'ın değerli eşyalarından oluşacak olan ve ünlü sanatçının eşi Gül Sunal'ın 22 yıldır hayalini kurduğu Kemal Sunal Müzesi'ni İBB hayata geçirecek. Anadolu Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak kullanılan binanın, Kemal Sunal Müzesi yapılması için tadilata alındığı belirtildi. Müzeye gelecek olan ziyaretçiler, sergileme kısmında Sunal'ın film afişleri, film çekimlerinde kullanılan kameralar, kostüm ve kişisel eşyalarını görebilme imkanına sahip olacak. Müzenin inşa edildiği alan havadan dron ile görüntülendi.

"Böyle eski sanatçıları yeni nesillere hatırlatmak, aktarmak çok güzel"

Parkta yürüyüş yapan ve Kemal Sunal hayranı olduğunu söyleyen vatandaş Nüket Acer, "Kemal Sunal çocukluğumuzda seyrettiğimiz, filmlerinde duygu, düşünce veren, seyrederken düşündüren bir sanatçı. Çok arıyoruz Kemal Sunal'ı. Eserlerini, kıyafetlerini, arabasını filmden ürünleri görmek çocuklarımıza da, büyüklerimize de o günleri hatırlatır. Bu tarz bir yerin açılması gayet iyi olur. Böyle eski sanatçıları yeni nesillere hatırlatmak, aktarmak çok güzel" ifadelerini kullandı.

Halime Şener, "Kemal Sunal'ı biz tanıyoruz ama çocuklarımız tanımıyor. Müzenin açılması çocuklarımızın da tanıması açısından güzel bir fikir. Çocukluğumuz onun filmleriniz seyretmekle geçti. Filmleri çok gülerek seyrettiğimi hatırlıyorum" dedi.