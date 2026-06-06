Kenan Doğulu\'nun \'İhtimaller\' Projesi Caz Festivalini Açtı

Kenan Doğulu, usta caz müzisyenleriyle birlikte hazırladığı, pop caz projesi "İhtimaller" ile Akra Caz Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi. Yekta Kopan'ın geleneksel açılış konuşmasının ardından Kenan Doğulu'nun sevilen besteleri, cazın özgün diliyle yeniden yorumlanarak festival sahnesinde izleyiciyle buluştu.

Sanatçının yıllar içinde şekillenen müzikal kimliğini yeni bir bakış açısıyla sahneye taşıyan "İhtimaller", dinleyicilere enerjik ve özgün bir konser deneyimi yaşattı. Kenan Doğulu'nun müzik kariyerine damga vuran birçok parçanın caz düzenlemeleriyle yeniden hayat bulduğu projede sanatçıya; piyanoda Ercüment Orkut, basta Ozan Musluoğlu, davulda Mehmet İkiz ve Ferit Odman, trompette Şenova Ülker, saksafonda Engin Recepoğulları, trombonda Bulut Gülen ve gitarda Sarp Maden eşlik etti.

Gecenin sürprizleri arasında, saksafon sanatçısı Igor Butman, Kenan Doğulu sahnesine konuk oldu. Igor Butman ile Kenan Doğulu'nun birlikte seslendirdikleri "Laverne Walk" performansı, izleyicilere festivalin hafızalarda yer edecek anlarından birini yaşattı.

2027'de 02-20 Haziran tarihleri arasında 10. yılını kutlayacak olan festival, açılışını caz dünyasının iki güçlü ismi Dee Dee Bridgewater ve China Moses'ın aynı sahnede buluşacağı özel bir konserle gerçekleştireceğini de sanatseverlerle paylaştı.

"Festival, 20 Haziran'a kadar devam edecek"

Festival; 6 Haziran'da dünyaca ünlü saksafon sanatçısı, Rusya'nın caz elçisi Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve Rus şarkıcı, besteci ve söz yazarı Sergey Mazayev, 10 Haziran'da cazın kraliçesi 5 Grammy ödüllü Dianne Reeves, 12 Haziran'da Grammy ve BRIT ödüllü soul ve R&B'nin dünyaca ünlü ismi Joss Stone, 13 Haziran'da "Sounds From The Ancestors" projesiyle caz efsanesi Grammy ödüllü saksafon ustası Kenny Garrett, 17 Haziran'da Afro-Küban ve Latin cazının dünyaca ünlü isimleri Grammy ödüllü bas gitarist, vokalist Richard Bona, piyanist ve vokalist Alfredo Rodriguez ile perküsyonist Michael Olivera'dan oluşan "Richard Bona & Alfredo Rodriguez Trio" ve 18 Haziran'da SU Trio, Leviers ve Mojo 5'in sahne alacağı konserle devam edecek.

Festival; 19 ve 20 Haziran tarihlerinde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın şarkılar ve caz uyarlamalarından oluşan özel repertuvarıyla son bulacak. Bu konserlerde Fazıl Say'a flütte Aslıhan And Say, vokalde Seda Kırankaya ve perküsyonda Aykut Köselerli eşlik edecek. - ANTALYA