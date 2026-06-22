Mimar Sinan Akademi'den yıl sonuna özel sanat performansı - Son Dakika
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Mimar Sinan Akademi'den yıl sonuna özel sanat performansı

Mimar Sinan Akademi\'den yıl sonuna özel sanat performansı
22.06.2026 13:12  Güncelleme: 13:17
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Kepez Belediyesi Mimar Sinan Akademi'nin 2025-2026 yıl sonu kapanış galası, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Müzik, tiyatro, bale ve dans gösterileriyle sanat dolu bir gece yaşandı.

Kepez Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mimar Sinan Akademi'nin 2025-2026 yılı yıl sonu kapanış galası, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kepez'de sanat ve eğitim dolu bir yıl, Mimar Sinan Akademi'nin yıl sonu kapanış galasıyla taçlandı. Kepez Belediyesi'nin ücretsiz sanat eğitimi sunduğu Mimar Sinan Akademi'nin 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapanış programı, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde yapıldı. Yıl boyunca farklı branşlarda eğitim alan kursiyerler, sahneledikleri performanslarla izleyicilere sanat dolu bir gece yaşattı. Program, müzik topluluğunun seslendirdiği türkülerle başladı. "Kan Çiçekleri" ve "Ötme Bülbül" gibi Anadolu'nun sevilen eserleri geceye damga vurdu. Gecede ayrıca yabancı dil eğitiminin sanatla buluştuğu gösteriler de sahne aldı. İngilizce tiyatro performansı, bale gösterisi, ritim kadın grubu, çok sesli koro, modern dans çocuk topluluğu, halk dansları kadın ve genel toplulukları ile modern dans ekibi izleyicilerden büyük beğeni topladı.

"Kültür ve sanatın başkenti"

Programda konuşan Kepez Belediyesi Başkan Vekili İzzet Çeliktürk, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün selamlarını ileterek başladığı konuşmasında belediyecilik anlayışlarının yalnızca yol, park ve altyapı hizmetleriyle sınırlı olmadığını vurguladı. Kültür ve sanatın kent yaşamındaki en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken Çeliktürk, Kepez'i kültür başkenti yapma hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Çeliktürk,"Belediye seçimleriyle birlikte göreve geldiğimiz günden bu yana Kepez'de belediyeciliği sadece yol yapmak, park yapmak olarak görmedik. Biz, bu kenti kültür ve sanatla büyütmeyi, geliştirmeyi ve bir kültür başkenti haline getirmeyi hedefledik. Bugün bunun en somut örneklerinden birini Mimar Sinan Akademi'nin yıl sonu gösterisiyle birlikte yaşıyoruz. Yaklaşık 16 branşta, 5 bine yakın öğrencimizle bu çalışmaları yürütüyoruz. Emeği geçen tüm eğitmenlerimize ve personelimize teşekkür ediyorum. Kepez'i kültür başkenti yapma kararlılığımızı sürdürüyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Mimar Sinan Akademi'nin 2025-2026 yılı yıl sonu kapanış galasında sahne alan tüm topluluklar performanslarıyla izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Mimar Sinan Akademi'den yıl sonuna özel sanat performansı - Son Dakika

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