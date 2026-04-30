Kepez'de Uluslararası Mozaik Sempozyumu başlıyor

30.04.2026 12:25
Kepez Belediyesi ev sahipliğinde, Uluslararası Mozaik Sempozyumu 'Annelerin Sabrıyla Taşların Dili' temasıyla Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilecek. Meksika'dan İtalya'ya, Rusya'dan Hollanda'ya kadar birçok sanatçıyı ağırlayacak sempozyum, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Kepez'de sanat ve kültürlerarası buluşma, "Annelerin Sabrıyla Taşların Dili" temasıyla hayat buluyor. Kepez Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Mozaik Sempozyumu, sanatseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Sempozyumun açılışı 2 Mayıs saat 16.00'da, sergi açılışı ise 10 Mayıs saat 14.00'te Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilecek. Küratörlüğünü Rabia Alagöz'ün üstlendiği etkinlik, farklı coğrafyalardan sanatçıları Kepez'de buluşturacak.

Meksika'dan İtalya'ya, Rusya'dan Hollanda'ya uzanan geniş bir katılımcı yelpazesiyle dikkat çeken sempozyumda, Rodrigo Garcia, Girgis Mickail, Mireille Elkess Youhanna, Xenia Samokina, Ekatarina Shmorgun, Suzanne Blom, Darya Zharikova gibi uluslararası isimlerin yanı sıra Türkiye'den Sibel Akbaba, Gülçin Sökücü, Duygu Özkan, Meltem Yalçıkaya Temel, Ceren Karabaki, Emine Öztürk, Metin Katarcı, Nedret Yıldırım Demir gibi birçok sanatçı da yer alacak. Akademik katkılar da sempozyumun önemli bir parçasını oluşturacak. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Zaimoğlu, Doç.Dr. Işılay Konak, Tunus- Sfax Yüksek Sanatlar ve Zanaatlar Enstitüsü Ögr. Gör.Hana Krichen, Akdeniz Üniversitesi'nden Havva Çetin, Başak Serçe, Hüsna Ela Akbulu ve Gülhan Özdemir gibi akademisyenlerde sempozyumda yerini alacak.

Taşın en sade halinden başlayarak sabırla işlenen ve bir hikayeye dönüşen eserler, izleyicilere hem üretim sürecini gözlemleme hem de ortaya çıkan sanat eserleriyle buluşma imkanı sunacak. Sempozyum 2 Mayıs 24 Mayıs tarihleri arasında uluslararası sanatçıları Antalyalılarla buluşturacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

