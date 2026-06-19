Kepsut\'ta "Kadın Eliyle Yaşayan Kültür Festivali" yapıldı

Kepsut'un kültürel zenginliklerini ve kadın emeğini merkeze alan "Kadın Eli ile Yaşayan Kültür Festivali" Mehmet Karabey Kültür Merkezinde yapıldı.

Unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin, geleneksel kıyafetlerin, el sanatlarının ve üretim kültürünün kültürünün yeniden gün yüzüne çıkarılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festivalde "Kepsut Yöresel Tatlar Gastronomi Yarışması" ve "Yöresel Kıyafet Yarışmasını" da gerçekleştirildi.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Balıkesir'in yemek ve kıyafetin dışında bir çok değeri olduğunu ifade ederek, yerel çapta başlattıkları festivalin büyüyerek ilçenin tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade etti. Başkan Cankul, ayrıca festivalin yapımına emeği geçen herkese teşekkür etti.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ise "Bu festivali iki yönüyle son derece önemli buluyorum. Birincisi kadınlarımızın dokunduğu işlerin çok hızlı şekilde sonuçlandığını görmekteyiz. Diğer taraftan bu çalışmanın yerel bir inisiyatif olması çok değerli.

Arıca yerelde renklilik, çeşitlilik vardır. Batılılar şimdi buna sahip çıkmaya çalışıyor. Bu kültürel çeşitlilik korunması ve gelecek nesillere aktarılması son derece değerlidir diye düşünüyorum." Dedi.

Programda son olarak konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise Balıkesir'in zengin geçmişi ve kültürel mirasına dikkat çekerek bu mirası gelecek kuşaklara ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Vali Ustaoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Büyük milletler, büyük devletler tarihine, geçmişine sahip çıkan milletlerdir. İşte bizim kadim tarihimizde ve geçmişimizde Anadolu ismi üzerinde Ana Yurt binlerce yıllık bu coğrafyada bizi biz yapan değerlerin bütünleştiği bir coğrafyadır. Anayurt öyle bir yurt olmuş ki Orta Asya'dan Kafkasya'ya, Balkanlardan birçok yere kadar bu Anayurt'ta kucaklaşan, bizi bir araya getiren öyle bir gövde, öyle bir büyük çınarın gölgesinde hep beraber yaşıyoruz.

İnanın her bir karış toprağında bir medeniyet fışkıran bir coğrafyada yaşıyoruz. Kültürel özellikleriyle, tarihi kimliğiyle bizi Anadolu'da biz yapan birçok değerleri kendi içinde barındıran bir coğrafyada yaşıyoruz. İşte bunlardan en önemlisi de Balıkesir Anadolu'nun mozaiği diyebileceğimiz çok önemli kültürel kimlikleri, farklı grupları bir araya getiren en önemli şehirlerden birisi.

Hangi köye gidersek gidelim Çerkez Köyünden Abaza Köyüne, Balkanlardan Muhacir dediklerimizden bizim Yörük köylerine ve birçok farklı Anadolu'daki bizim farklı kimliğimizin bir araya geldiği en önemli şehir Balıkesir. Bu anlamda da müthiş bir birikime, müthiş bir kültürel mirasa sahiptir. İşte onun için bu mirasa sahip çıkmak, bunu gelecek kuşaklara aktarmak da bir o kadar önemlidir. Bu kültürümüze, geleneğimize sahip çıkmak bizim en önemli kıymetimiz ve değerimizdir. Ben onun için burada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından "Kepsut Yöresel Tatlar Gastronomi Yarışması'nın tadım ve puanlamasıyla, "Yöresel Kıyafet Yarışmasını"nın podyumda puanlaması yapıldı.

Festivalin son bölümünde yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. - BALIKESİR