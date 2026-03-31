Kerem\'in Takım Elbise Tutkusu

31.03.2026 14:41
Erzincan'da yaşayan 46 yaşındaki zihinsel engelli Kerem Türkeş, 26 yıldır takım elbise giymeden evinden çıkmıyor.

Henüz 3 yaşındayken geçirdiği ateşli hastalık sonrası engelli kalan 46 yaşındaki Kerem Türkeş, yıllardır 67 yaşındaki annesi Gül Hanım Türkeş'in özverisiyle hayata tutunuyor.

Eşinden ayrılması nedeniyle engelli oğluyla yalnız yaşayan anne Türkeş, 26 yıl önce İstanbul'da yaşadıkları dönemde mahalle halkının "sen bizim muhtar adayımızsın" diyerek takım elbise giydirdiği Kerem'e adeta çocuk gibi bakıyor.

Konuşma güçlüğü de çeken takım elbise tutkunu Kerem Türkeş, her gün temiz ve ütülü kıyafetlerini giyip mahallede geziyor.

Oğlunun takım elbise, gömlek ve kravatlarını özenle yıkayıp ütüleyen anne Türkeş, AA muhabirine, 3 yaşında geçirdiği hastalık sonrası engelli kalan oğluna tek başına baktığını söyledi.

Çocuğunun kimseye zararı olmadığını ve herkesin onu çok sevdiğini anlatan Türkeş, şunları kaydetti:

"Takım elbiseye çok meraklı. Temiz giyinmeyi çok seviyor. Her takım elbisesinin de kravatları ayrı ayrıdır. Giyinir, gider, gezer. Seveni de çok. Erzincan halkı çok hürmet gösteriyor. Resim çektirmeyi çok seviyor. Hep duvarlarımız resim dolu. Renk renk takım elbiseleri, kravatları çok seviyor. Takım elbisesini giyinmeden dışarı çıkmıyor."

Anne Türkeş, oğlunun kılık kıyafetine ve temizliğine çok dikkat ettiğini vurgulayarak, "46 yaşında, hala ben ona çocuk gibi bakıyorum, ilgileniyorum. Oğlumla birbirimize yoldaş oluyoruz. Ben hastalanınca da o benimle ilgileniyor. Allah'a şükür birbirimizle geçinip gidiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
Maaşı bile belli Dybala adım adım Türkiye’ye geliyor Maaşı bile belli! Dybala adım adım Türkiye'ye geliyor
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Beko’da beklenmedik ayrılık Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe Beko'da beklenmedik ayrılık
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki mağazalarını kapattı Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı
Otel odasında basılan CHP’li Yalım’la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş Otel odasında basılan CHP'li Yalım'la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş

15:03
Kosova’da Türk halkını mest eden hareket
Kosova'da Türk halkını mest eden hareket
14:51
Özkan Yalım’ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
14:34
Yetki onda olacak A Milli Takım’da prim kararı
Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı
14:28
Trump’tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
13:52
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan’ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
13:18
Uygunsuz durumda yakaladığı eşini sokakta sürükleyerek polis karakoluna götürdü
Uygunsuz durumda yakaladığı eşini sokakta sürükleyerek polis karakoluna götürdü
