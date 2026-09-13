Keskin: "Ahilik, geçmişin hatırası değil, yarının reçetesidir" - Son Dakika
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Keskin: "Ahilik, geçmişin hatırası değil, yarının reçetesidir"

Keskin: "Ahilik, geçmişin hatırası değil, yarının reçetesidir"
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Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Ahilik Haftası dolayısıyla kapsamlı ve dikkat çekici bir mesaj yayımladı.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Ahilik Haftası dolayısıyla kapsamlı ve dikkat çekici bir mesaj yayımladı. 6 Şubat depremlerinin Malatya esnafı üzerindeki ağır tahribatına dikkat çeken Keskin, çarşı tamamen faaliyete geçene kadar gösterişli kutlamalardan uzak duracaklarını açıkladı. Keskin ayrıca, günümüzün ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümünde Ahilik felsefesinin en güçlü reçete olduğunu vurguladı.

"Türk-İslam medeniyetinin ruhu, Anadolu'nun mayasıdır"

Ahiliğin tarihsel ve kültürel misyonuna değinen MESOB Başkanı Şevket Keskin, bu kadim yapının toplumsal birlik ve beraberlikteki rolünü şu sözlerle ifade etti: "Ahilik, salt bir meslek örgütlenmesi veya iktisadi bir yapı değil; Türk-İslam medeniyetinin ruhu, Anadolu'nun sarsılmaz mayasıdır. Ahilik; Türk-İslam medeniyetinin ahlakı ticaretle, emeği ibadet şuuruyla, kazancı helalle, mesleği insan yetiştirmekle buluşturan büyük medeniyet okuludur. Kardeşlik, doğruluk ve dürüstlüğün ete kemiğe büründüğü bu ulu çınar, asırlar boyunca vatan toprağında birlik ve beraberliğimizin, toplumsal barışımızın en büyük teminatı olmuştur. Bir esnaf ve sanatkarın ahilik hırkasını giymesi, sadece dükkanının kepengini açması demek değildir. Esnafımız; 'Müşteri velinimetimizdir' düsturuyla hareket etmeli, terazide hile yapmamalı, komşusu siftah etmeden ikinci müşteriyi ona yönlendiren o yüce ruhu yaşatmalıdır. Ahilik kuralları gereği bir esnaf, hayatı boyunca eline, beline, diline sahip çıkmalı; aşına, işine, eşine sadakat göstermelidir. Unutulmamalıdır ki, helal lokma ve kanaat, ahinin en büyük sermayesidir. Ahilik, geçmişin hatırası değil, yarının reçetesidir."

Eğitim sistemindeki eksikliklere ve piyasalardaki yozlaşmaya dikkat çeken Keskin, çıkış yolunun Ahilik nizamında yattığını belirterek, "Günümüzde eğitimde, gençlikte ve toplumsal yapımızda yaşadığımız ahlaki erozyonun tek bir reçetesi vardır: Ahilik felsefesini yeniden kuşanmak. Ahiliğin usta-çırak ilişkisi, sadece bir meslek öğretisi değil, bir karakter inşasıdır. Gençlerimize sadece diploma değil; 'edep, ahlak ve ahde vefa' aşılayan Ahilik mektebini eğitim sistemimizin temeline yerleştirmek, geleceğimizi kurtarmanın yegane yoludur. İyi meslek sahibi yetiştirirken iyi insan yetiştiremiyorsak eğitimimiz eksik kalır. Aynı şekilde, içinden geçtiğimiz ağır ekonomik sıkıntıların ve piyasalardaki yozlaşmanın aşılması da ancak Ahilik nizamıyla mümkündür. Üretimde kaliteyi, tüketimde israfı önlemeyi, ticarette dayanışmayı emreden ve haksız kazancı, fırsatçılığı reddeden bu kadim sistem; günümüz krizlerine karşı elimizdeki en güçlü yerli ve milli reçetedir. Fırsatçılığın değil, dayanışmanın ve alın terinin kazandırdığı bir düzene dönmek zorundayız. Ahilik bize, 'Ben kazanayım' anlayışının yerine 'Biz birlikte kazanalım, birlikte büyüyelim' ahlakını bırakmıştır" dedi.

"Esnafın yüreği burukken görkemli tören yapılamaz"

6 Şubat depremleri sonrasında Malatya çarşısının durumuna değinen Keskin, "6 Şubat depremleri, canlarımızla birlikte Malatya'mızın kalbi olan, tarihin nabzının attığı çarşımızı da yerle yeksan etmiştir. Bugün esnafımız konteynerlerde ekmek mücadelesi verirken, o görkemli çarşımız henüz tam manasıyla ayağa kalkmamışken; geçmiş yıllardaki gibi görkemli Ahilik Haftası kutlamaları düzenlemeyi vicdani bulmuyoruz. Esnafımızın yüreği buruk, dükkanı yıkık, acısı tazeyken gösterişli törenler yapılamaz. Bu sebeple Ahilik Haftası'nı bu yıl, felsefesine en uygun şekilde, sade ve mütevazı bir törenle idrak edeceğiz" şeklinde konuştu.

"En görkemli kutlamalar yine Malatya'da olacak"

Şehrin yeniden ayağa kalkacağına olan inancını vurgulayan ve mesajını dualarla sonlandıran Keskin, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın; devletimiz ve milletimiz el ele vererek Malatya çarşısını eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırdığında, Türkiye'nin en görkemli, en coşkulu Ahilik Haftası kutlamalarına geçmişte olduğu gibi yine Malatya ev sahipliği yapacaktır. Malatya esnafı, Ahilik ruhuyla küllerinden yeniden doğacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli başta olmak üzere, bu eşsiz kurumu kuran ve günümüze kadar yaşatılmasında emeği geçen tüm ahilerimizi, vatanımız, bayrağımız ve mukaddesatımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu ülkeye emeği, alın teri, ilmi, sanatı ve hizmetiyle katkı sunmuş bütün büyüklerimizi minnetle yad ediyorum. Ahilik Haftamız kutlu olsun. Rabbim siftahımızı helal, kazancımızı bereketli, birliğimizi daim eylesin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Keskin: 'Ahilik, geçmişin hatırası değil, yarının reçetesidir' - Son Dakika

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