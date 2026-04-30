Kestel Belediyesi'nden Mayıs'ta dolu dolu kültür sanat programı

Kestel Belediyesi, mayıs ayı boyunca gerçekleştireceği kültür ve sanat etkinlikleriyle tiyatrodan söyleşilere uzanan zengin bir programla Kestellileri buluşturmaya hazırlanıyor. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere hitap eden etkinlikler, Kestel'de sosyal yaşamı canlandırırken kültürel birlikteliği de güçlendirecek.

Kestel Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlik programı kapsamında tiyatro gösterileri ve söyleşiler, ay boyunca farklı yaş gruplarından vatandaşlarla buluşacak.

Kestel Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ve Ek Bina Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında;

Mayıs ayı programı, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30'de düzenlenecek Bonus Hoca programı ile başlayacak. Eğitimci Süleyman Beledioğlu bu kapsamda Kestellilerle bir araya gelecek. "Bonus Hoca" olarak tanınan Süleyman Beledioğlu, beyin temelli yaklaşımlar ışığında stres yönetimi ve motivasyon konularını ele alacak.

9 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'te "Kutup Masalı Çocuk Tiyatrosu" sahnelenecek. Kutup Masalı Çocuk Tiyatrosu, eğlenceli hikayesi ve renkli karakterleriyle minik izleyicileri hayal dolu bir yolculuğa çıkaracak.

Aynı gün saat 20.30'da düzenlenecek söyleşide Uzman Psikolog Müjde Yahşi, Kestellilerle bir araya gelecek. Müjde Yahşi, çocuk ve gençlerde yaşanan kimlik gelişimi süreçlerinde ailenin rolünü ele alacak. Söyleşide, ebeveynlerin doğru yaklaşımı ve rehberliğin önemi bilimsel veriler ışığında değerlendirilecek.

Program kapsamında 15 Mayıs Cuma günü saat 20.30'da Hatice Kübra Tongar söyleşisi düzenlenecek. Yazar Hatice Kübra Tongar, ebeveyn-çocuk iletişiminde sağlıklı ve sakin bir yaklaşımın önemini anlatacak. Söyleşide, bağırmadan iletişim kurmanın yolları ve aile içi huzuru artıracak yöntemler paylaşılacak. Öte yandan 16 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'te Güzel ve Çirkin Çocuk Tiyatrosu minik izleyicilerle buluşacak. 23 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30'de Nikolay Vasilyeviç Gogol Bir Evlenme Hikayesi Yetişkin Tiyatrosu sahnelenecek.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, kültür ve sanatın bir şehrin ruhunu besleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Bizler Kestel'de sadece fiziki yatırımlarla değil, aynı zamanda gönüllere dokunan çalışmalarla da yol alıyoruz. Kültür ve sanat etkinliklerimiz, hemşehrilerimizin bir araya geldiği, paylaştığı ve birlikte güzel hatıralar biriktirdiği özel buluşmalardır" dedi.

Her yaştan vatandaşın kendine uygun bir etkinlik bulabileceği bir program hazırladıklarını ifade eden Başkan Erol, "Çocuklarımızın hayal dünyasına katkı sunan tiyatrolardan, ailelerimize rehberlik edecek söyleşilere kadar geniş bir yelpazede etkinlikler planladık. Amacımız; Kestel'de yaşayan her bir vatandaşımızın bu zenginlikten faydalanmasını sağlamak" diye konuştu. Kültür ve sanatın toplumsal bağları güçlendiren bir köprü olduğuna dikkat çeken Başkan Erol, "Birlikte izlediğimiz bir tiyatro, birlikte dinlediğimiz bir söyleşi; aslında bizi biz yapan değerleri pekiştirir. Bu anlayışla Kestel'i sadece yaşayan değil, aynı zamanda hisseden bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Mayıs ayı etkinliklerimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA