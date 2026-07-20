Bursa'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı anıldı - Son Dakika
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Bursa'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı anıldı

Bursa\'da Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 52. yılı anıldı
20.07.2026 15:18  Güncelleme: 15:20
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi iş birliğiyle anma programı düzenledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi iş birliğiyle anma programı düzenledi.

Mihraplı Şehit ve Gazi Dernekleri Yerleşkesi'ndeki programa Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'yı temsilen Başkan Vekili Osman Şahin katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde tören alanına yürüyüşle başlayan programda İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından şehitlik anıtına çelenk bırakıldı.

Şehit aileleri, gaziler ve yakınlarının katıldığı törende Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney de hazır bulundu. AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı programda anma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Başkan Vekili Osman Şahin, "Kıbrıs Barış Harekatı adadaki Türk varlığına karşı girişilen kanlı eylemleri sonlandırıp, Türk askerinin birçok mazlum coğrafyada olduğu gibi doğu Akdeniz'de de huzur ve güvenliğin teminatı olduğunu göstermiştir. Kıbrıs'taki Türk varlığına mühür vuran harekat, adada zulme uğrayan kardeşlerimizin acı ve gözyaşlarını dindirmiştir. Harekatla Türk askerimiz barışın teminatı rolünü bir kez daha üstlenmiştir. Çok değerli gazilerimize şükranlarımı sunuyor bugünün vesilesi ile tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum." dedi.

Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı anıldı - Son Dakika

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