Kıranşeyh\'te 5. Geleneksel Yayla Şenliği

Kütahya merkeze bağlı, Osmanlı döneminde geçit güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan tarihi Kıranşeyh köyünde bu yıl 5. Geleneksel Yayla Şenliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kütahya, Bilecik'in Bozüyük ilçesi ve Bursa'nın Domaniç bölgesinin kesişim noktasında yer alan köyde düzenlenen etkinlik, hem geçmişin izlerini yaşattı hem de birlik ve beraberlik mesajlarına sahne oldu.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda dualar edildi, tarihi anlatımlar yapıldı ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Katılımcılar, yayla atmosferinde hem kültürel mirasla buluştu hem de geleneksel ikramların tadını çıkardı.

Şenlikte konuşan eğitimci Ali Bilgin, Kıranşeyh'in yaklaşık 400 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirterek köyün Osmanlı kayıtlarında "Derbentçi Köyü" olarak geçtiğini söyledi. Bilgin, köyün dağ geçitlerini korumak, ticaret yollarının güvenliğini sağlamak ve kervanlara konaklama imkanı sunmak amacıyla kurulduğunu ifade etti. Köyün üst kesimlerinde halen han kalıntılarının bulunduğunu aktaran Bilgin, bu görevi üstlenen atalarının vergiden muaf tutulduğunu ve şenliğin de köyün ilk kuruluş yeri olan yaylada bu tarihi bağları yaşatmak amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

Köyün doğal güzelliği dikkat çekiyor

Kıranşeyh Köyü Muhtarı Mehmet Pamuk ise köyün doğal güzelliklerine dikkat çekerek, her yıl düzenlenen şenliğin köy halkını bir araya getirdiğini söyledi. Göletin özellikle hafta sonlarında çevre il ve ilçelerden ziyaretçi çektiğini belirten Pamuk, muhtarlık olarak köyde mahalle fırınları kurduklarını, vatandaşların kullanımına ücretsiz hamur yoğurma, salça, kıyma ve erişte makineleri sunduklarını anlattı. Yakın zamanda modern bir kurban kesim alanı oluşturacaklarını da açıklayan Pamuk, kalan 5 kilometrelik yolun asfaltlanmasıyla ulaşımın daha da kolaylaşacağını ifade etti.

Program kapsamında Kütahya Başvaizi Ramazan Mercan tarafından yapılan duada birlik ve beraberliğin güçlenmesi, ülkenin huzuru ve başta Gazze olmak üzere tüm İslam coğrafyasının selameti için niyazda bulunuldu.

Şenliğin düzenlenmesinde önemli katkılar sağlayan köy esnafından Orhan Bayır da Kıranşeyh'in geçmişine ilişkin bilgiler paylaşarak köy adının geçmişte hanlarda yakılan ışıklardan geldiğini söyledi. Güvenlik gerekçesiyle köyün zaman içerisinde bugünkü yerine taşındığını anlatan Bayır, köy halkının dayanışma ruhuna vurgu yaptı. Şenliğin gelecek nesillere kültürel değerlerin aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirten Bayır, etkinliğe destek veren vatandaşların fedakarlıklarının kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Şenliğe katılan tarihçi-yazar ve öğretmen Tuna İşleyen de köyün tarihini araştırarak kitaplaştıran isimlerden biri olarak dikkat çekti. Daha önce köyde öğretmenlik yapan İşleyen'e, Kıranşeyh'in tarihini kayıt altına alarak gelecek kuşaklara aktarmasından dolayı köylüler tarafından teşekkür edildi. Önümüzdeki yıllarda şenliğin kapsamının genişletilerek geleneksel şalvar ve kadife kıyafetlerin kullanılacağı, yöresel oyunların sergileneceği kültürel etkinliklerin de programa dahil edilmesinin planlandığı belirtildi.

Çocuklar için yumurta taşıma yarışması başta olmak üzere çeşitli oyunların düzenlendiği şenlikte, katılımcılara hediyeler ve oyuncaklar dağıtıldı. Gün boyunca süren etkinlikler, yöreye özgü şenlik yemeklerinin ikram edilmesiyle sona erdi. Kıranşeyh Yaylası'nda gerçekleşen buluşma, köyün tarihi kimliğini ve güçlü dayanışma kültürünü bir kez daha gözler önüne serdi. - KÜTAHYA