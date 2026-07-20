Kiremitli Köprü Turistlerin Gözdesi - Son Dakika
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Kiremitli Köprü Turistlerin Gözdesi

Kiremitli Köprü Turistlerin Gözdesi
20.07.2026 10:18
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Trabzon'daki tarihi Hapsiyaş Köprüsü, yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Trabzon-Çaykara Karayolu üzerinde bulunan tarihi 'Kiremitli Köprü' yoldan geçen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Trabzon'un Of ilçesinde bulunan ve halk arasında "Kiremitli Köprü" olarak bilinen tarihi Hapsiyaş Köprüsü, özellikle yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Doğu Karadeniz'in günümüze ulaşan en önemli örtülü ahşap köprülerinden biri olarak kabul edilen yapı, özellikle Arap turistlerin yoğun ilgisini görüyor.

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Bölümlü Mahallesi'nde, Of-Çaykara yolu üzerinde bulunan Hapsiyaş Köprüsü, mimarisi ve tarihi geçmişiyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Halk arasında "Kiremitli Köprü" olarak bilinen tarihi yapı, bölgenin en dikkat çekici ahşap köprü örnekleri arasında yer alıyor.

1935 yılında yöre ustaları tarafından inşa edilen köprünün yapımına Abdülaziz Sandıkçı'nın öncülük ettiği belirtiliyor. Bölgede benzeri bulunmayan mimarisi sayesinde 31 Ekim 1996 tarihinde "Anıtsal Eser" olarak tescillenen köprü, 2002 yılında Trabzon Valiliği tarafından özgün yapısına sadık kalınarak restore edildi.

Ahşap ve taş malzemenin birlikte kullanıldığı tek açıklıklı köprünün ayakları taştan, taşıyıcı sistemi, tabliyesi ve korkulukları ise ahşaptan inşa edildi. Yapının en dikkat çekici özelliğini ise üzerini örten kırma çatı ile çatının alaturka kiremitlerle kaplı olması oluşturuyor. Köprü, bu özelliği nedeniyle halk arasında "Kiremitli Köprü" adıyla anılıyor.

Doğu Karadeniz'de günümüze ulaşabilen örtülü ahşap köprülerin en güzel örneklerinden biri olarak gösterilen tarihi yapı, geçmişte yayaların, yük hayvanlarının ve araçların dereyi güvenli şekilde geçebilmesi amacıyla inşa edildi. Günümüzde kültürel miras niteliği taşıyan Hapsiyaş Köprüsü, Uzungöl güzergahında yer alması nedeniyle ziyaretçilerin ilgi gösterdiği tarihi yapılar arasında öne çıkıyor. Son günlerde ziyaretçi akınına uğrayan köprüye özellikle Arap turistler yoğun ilgi gösterirken, tarihi ve mimari dokusuyla bölge turizmine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Yöredeki turistik işletmecilerden Gülhanım Aydın, tarihi köprüye bugünlerde ilginin yoğun olduğunu belirterek "Bugünlerde sürekli yoğun ilgi var. Ancak geçen seneye göre biraz daha düşük diyebiliriz. Özellikle Arap turistler çoğunlukta. Onlar için su ve şelaleler olmazsa olmaz. Bu yüzden ziyarete geliyorlar. Tepkileri çok güzel, çok beğeniyorlar. Bir de yemek onlar için vazgeçilmez. Yemekleri de çok seviyorlar" dedi.

İşletmecilerden Fethi Saral ise "Tarihi Hapsiyaş Köprüsü bugünlerde ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor. Özellikle Arap turistlerin ilgisi oldukça fazla. Tarihi bir köprü olduğu için ziyarete geliyorlar. Yerli turistler de köprüye ilgi gösteriyor. Bildiğim kadarıyla bu köprüye benzer çok fazla köprü yok" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Trabzon, Turizm, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kiremitli Köprü Turistlerin Gözdesi - Son Dakika

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