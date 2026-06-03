Kırık Camlardan Sanat Eseri

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Pervin Kavacık hobi olarak başladığı cam süsleme sanatından arta kalan kırık camları sanat eserine dönüştürüyor.

Pervin Kavacık 8 yıl önce vitray sanatıyla tanıştı. Yurt dışından İstanbul'a gelen ve oradan satın aldığı cam bloklarıyla vitray (cam süsleme sanatı) yapmaya başladı. Yaptığı tablolarda hiç boya kullanmayan, renkleri orijinal renkli camlarla oluşturan Kavacık, kabartmaları bile kırık camlardan oluşturuyor. Elmas, pense gibi aletlerle kırdığı cam parçalarıyla doğaçlama tablolar oluşturuyor. Kavacık'ın arkadaşlarıyla birlikte yaptığı "Kırma Cam Sanatı" tablolar Kumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre merkezinde sergileniyor.

"Elimizi sürsek elimizi parçalayarak geçer"

Sipariş üzerine yaptığı tabloları çok iyi fiyatlara sattığını ancak rakam veremeyeceğini belirten Pervin Kavacık, "Hobi olarak vitray yapmaya başladım. Vitraydan arta kalan kırık camları değerlendirmek istedim. Daha sonra böyle bir şey aklıma geldi. Doğaçlama olarak çalışmalar yaptım. Şimdi daha çok büyüttük bu işi. Birkaç arkadaşımla birlikte. Bu çalışmayı hiçbir yerde görerek, bilerek değil, tamamen değerlendirmek açısından böyle bir şey yapmaya başladık. Camları tabaka halinde alıyoruz. Onları çeşitli malzemelerle, elmasla, taktakla, pense ile keserek, doğaçlama olarak yapmamız gereken yerlere o an düşünerek o andaki fikrimizi kendimiz canlandırarak yapıyoruz. Mesela bu tablo 5 ayda bitti. Çok fazla zaman alıyor. Ben bu tabloyu kendim düşünerek çıkardım. Hiçbir yerde görmedim. Görerek yapmadım. Tablolardaki camların renkleri orijinal özel kendi renkleridir. Hiçbir şekilde boya kullanılmıyor. Bence bu tabloları ayrıcalıklı yapan özelliği de odur. Kabartmaları tamamen camla yapıyoruz. Başka hiçbir şey koymuyoruz altına. Tablolarımız üç boyutlu tablolardır. Elimizi sürsek elimizi parçalayarak geçer" dedi. - ANTALYA