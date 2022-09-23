İşitme engelli 3 kardeş yaşama tutunma azmiyle örnek oluyor - Son Dakika
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İşitme engelli 3 kardeş yaşama tutunma azmiyle örnek oluyor

23.09.2022 12:44

Kırıkkale'de 2-3 yaşlarında geçirdikleri ateşli hastalık nedeniyle işitme kaybı yaşayan 3 kardeş, gördükleri tedavi ve eğitim, kullandıkları cihaz yardımıyla çevrelerindekilerle iletişim kurabiliyor.

Kırıkkale'de 2-3 yaşlarında geçirdikleri ateşli hastalık nedeniyle işitme kaybı yaşayan 3 kardeş, gördükleri tedavi ve eğitim, kullandıkları cihaz yardımıyla çevrelerindekilerle iletişim kurabiliyor.

Hüseyin ve Rukiye Kahraman çiftinin Hilal (23), Emine (21) ve Resul (16) isimli 3 çocuğu da küçük yaşlarda geçirdikleri rahatsızlık nedeniyle farklı oranda işitme duyularını kaybetti.

Bu duruma çok üzülseler de her zaman evlatlarının tedavisi ve eğitimi için ellerinden geleni yapan Kahraman çifti, bir an olsun çocuklarını yalnız bırakmadı.

Kulaklarına taktıkları cihaz ve aldıkları eğitim sayesinde konuşurken kullandıkları kelime sayısını günden güne artıran Hilal, Emine ve Resul, anne babalarının ve öğretmenlerinin desteğiyle yaşama tutunuyor.

Çocukluğundan bu yana masa tenisi oynayan kardeşlerden Emine, elde ettiği başarılarla milli takıma seçilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Baba Hüseyin Kahraman, AA muhabirine, çocuklarına her zaman destek olduklarını belirtti.

Çocuklarının gerekli eğitimleri aldığını anlatan Kahraman, şöyle konuştu:

"Emine, Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3. sınıfta, Resul de lise eğitimine devam ediyor. Büyük kızım liseyi tamamladı. Küçükken çocukların yaşıtlarına göre biraz sıkıntıları oldu. Özellikle okul müdürümüz ve öğretmenlerinin de desteğiyle bugünlere geldik. Tabii ki maddi manevi sıkıntılarımız oldu ama evlatlarımız için elimizden gelen gayreti gösterdik."

Kahraman, çocukları için bütün imkanları zorladıklarını belirterek, evlatlarının da hiçbir zaman kendilerini utandırmadığını dile getirdi.

Kahraman, "Özellikle Emine'nin masa tenisinde Türkiye ve il yarışmalarında dereceleri var. Gerekli eğitim ve tedavileri yapıldığı için Emine kendini iyi yetiştirdi. İşaret dilini çok güzel kullanıyor. Resul da aynı şekilde işaret dilini biliyor." diye konuştu.

Anne Rukiye Kahraman da çocuklarını yetiştirmekten, onların arkalarında durmaktan onur duyduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çocuklarımıza dışarıdan bir zarar gelmesin diye gayret gösterdik. Bizim çabamız, çocuklarımızı topluma kazandırmak içindi. Bu zamana kadar çok sıkıntı çektik. Çünkü bir anne olarak çocuğuma seslendiğim zaman duymadığında çok üzüldüm. Gece karanlıkta bir şey olur da duyamazsak diye çok sıkıntı çektik. Rabbime şükürler olsun bugünlere geldik. Çocuklarımız, Allah'ın bize verdiği bir nimet diyerekten çabamızı gösteriyoruz. Bütün çocuklar arkalarında anne baba desteğini hissetsinler. Hiçbir anne baba evlatlarını yalnız bırakmasın."

Aldığı eğitimlerle bazı kelimeleri konuşabilen Emine Kahraman ise masa tenisini çok sevdiğini belirterek, Türkiye üçüncülüğü bulunduğunu ve milli sporcu olduğunu vurguladı.

Resul Kahraman da ablası sayesinde masa tenisine başladığını ifade ederek, ablası gibi başarılı bir sporcu, mesleki alanda da makine mühendisi olmak istediğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Türkiye, Baba, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İşitme engelli 3 kardeş yaşama tutunma azmiyle örnek oluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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