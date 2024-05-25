Kırıkkale\'de Kadın ve Erkek Sporcuların At Üzerindeki Gösterisi

Kültür Sanat

Asırlardır oynanıyor: Kadın ver erkek sporcuların at üzerindeki gösterisi dikkat çekti

KIRIKKALE - Kırıkkale'de renkli görüntülerin yaşandığı KALEFEST etkinliklerinde yöresel kıyafetleriyle at üzerinde kılıç kullanıp attıkları oklarla hedefleri vuran kadın ve erkek sporcular, vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı.

Kırıkkale Valiliği himayelerinde kurumlar arası koordinasyonla kamu harcaması yapılmadan düzenlenen KALEFEST etkinlileri devam ediyor. Tanıtım etkinliklerinin 4'üncü gününde Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı'nın çeşitli marşlar seslendirmesinin ardından at üzerinde cirit atma gösterisi yapıldı.

Orta Asya ve Anadolu'da asırlardır oynanan ve rakibin affedildiği tek spor olan "at sırtında savaş oyunu" olarak adlandırılan cirit atma gösterisi, vatandaşların beğenisini topladı. Üzerlerinde yöresel kıyafetle at üzerinde oklarla hedefleri vuran kadın sporcular da vatandaşların ilgisini çekti. Etkinlikte, tarihte yaşanan Köroğlu ile Kiziroğlu Mustafa'nın kılıçla dövüşü canlandırıldı. Vali Mehmet Makas, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve İl Spor Müdürü Hamza Güneş, vatandaşlarla birlikte etkinliklerdeki gösterileri takip etti.

Yaklaşık 10 yıldır atlı okçuluk gösterisi yapan İngilizce öğretmeni Sevilay Çakır, eski tarihi kıyafetlerin ilgi gördüğünü belirtti.

Atlı okçu sporcusu Gizem Kara, güzel bir gün olduğunu belirterek, çocuklarımızın ve gençlerimizin ata sporunu tanımasının çok önemli olduğunu söyledi.

Çocuğuyla birlikte gösteriyi izleme için geldiğini ifade eden Mehmet Karaduman, gösterinin harika olduğunu ve eğlendiklerini kaydetti.

İki tarafı da eğitimli gördüğünü anlatan Ahmet Meydaneli, müsabakayı tertip edenlere teşekkürlerini iletti.

Cengiz Erkoç ise, "Kırıkkale'mize böyle kültürel organizasyonları tertip ettiği için Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.