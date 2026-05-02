Kırıkkale'de 'kültür ve bozlak gecesi' düzenlenecek

Kırıkkale'de, bozlak geleneğinin yaşatılması amacıyla 'kültür ve bozlak gecesi' gerçekleştirilecek.

Kırıkkale ve Ankara'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla düzenlenecek 'kültür ve bozlak gecesi', 8 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da Millet Bahçesi Kırıkkale Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek. Programda, yöresel sanatçıları şiirleri, halk oyunları, yemekleri, tatlıları ve tescilli dibek köftesi gibi kültürel değerleri ön plana çıkarılacak.

Tertip Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Kırıkkale ve bozlak kültürünün tanıtılması, sevdirilmesi ve yaşatılarak genç kuşaklara aktarılması amacıyla bu programın ilkini düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dernek, federasyon, vakıf, esnaf odaları, sendikalar, siyasi partiler, muhtarlar, belediyeler ve devlet kurum yöneticilerine yönelik bu çalışma, ileride halka açık programların da öncüsü olacaktır. Bu program, Kırıkkale ve bozlak kültürünün tescilinin de önünü açacaktır" ifadelerine yer verildi. - KIRIKKALE