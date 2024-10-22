Kırklareli Sempozyumu Kültürel Mirası ve Tarihi Ele Alıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kırklareli Sempozyumu Kültürel Mirası ve Tarihi Ele Alıyor

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Kırklareli'nin kültürel mirasını ve tarihini anlatan 'Kırklareli Sempozyumu', Valilik, Üniversite ve Belediye iş birliğiyle başladı. Açılışta konuşan Vali Uğur Turan, Kırklareli'nin geleceğe umutla bakan bir şehir olduğunu vurguladı. Sempozyum 21 oturumda 68 bildirinin sunulmasıyla yarın sona erecek.

22.10.2024 14:33  Güncelleme: 14:37
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Kırklareli'nin kültürel mirasını ve tarihini ele alan 'Kırklareli Sempozyumu" başladı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin kültürel mirasını ve tarihinin anlatılacağı 'Kırklareli Sempozyumu" başladı.

Kırklareli Valiliği, Kırklareli Üniversitesi ve Kırklareli Belediyesi tarafından, kültürel mirasını ve tarihinin anlatılacağı Kırklareli Sempozyumu, Fen Edebiyat Fakültesi Karagöz Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı. Sempozyuma Vali Uğur Turan, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, Belediye Başkanı Derya Bulut, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan ile protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marş ile başlayan sempozyumda Vali Uğur Turan konuşma yaptı. Turan, konuşmasında Kırklareli'nin şık, zarif ve estetik kent yapısında bulunduğunu belirterek, "Kırklareli geleceğe güvenle bakan güzel bir kent, güzel bir melodi, güzel bir türkü, güzel bir şarkı bu kent. Gelecek kuşaklara ve yarınlara, büyüklere rahatlık armağan etmemiz lazım. Bu sempozyumdaki çalışmaların kitap haline getirilmesini gelecek kuşaklara aktarılmasını da çok değerli ve kıymetli buluyorum" dedi.

Belediye Başkanı Derya Bulut ve Üniversite Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür de konuşma yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Gedikli, devlet insanı Ahmet Cevdet Paşa'nın Kırklareli'nde gerçekleştirdiği hizmetleri anlattı.

21 oturum halinde 68 bildirinin sunulacağı sempozyum yarın sona erecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kırklareli Sempozyumu Kültürel Mirası ve Tarihi Ele Alıyor - Son Dakika

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