Kırkpınar\'da Çadırda Konaklama

Edirne'ye 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye gelen bazı güreşseverler, otellerde yer bulamayınca çadırda kaldı.

Gurbetçi sezonu olmasının yanı sıra Kırkpınar yoğunluğunun yaşandığı kentteki oteller doldu.

Yurdun çeşitli yerlerinden gelen güreşseverlerden bazıları, otellerde yer bulamayınca çareyi araçları veya er meydanı yakınına kurdukları çadırlarda kalmakta buldu.

Kocaeli'den gelen Fahrettin Kahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır Edirne'ye gelerek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni büyük bir tutkuyla takip ettiğini söyledi.

Geceyi cami avlusuna kurdukları çadırda geçirdiklerini belirten Kahya, otellerin dolu ve maliyetli olmasından dolayı çadır kurmayı tercih ettiklerini kaydetti.

Çadırda kalmanın güreşin ruhuna daha uygun ve keyifli olduğunu dile getiren Kahya, "Burada çok rahatız, daha samimi bir ortam var. Balıkesir, Manisa, Antalya, Sakarya gibi farklı şehirlerden gelen güreşseverlerle tanışıp sohbet etme imkanı buluyoruz. Biz bu ortamı daha çok seviyoruz." dedi.

Oğlu Kerem Kahya'nın başaltı boyunda güreştiğini belirten Kahya, bu yıl er meydanında çok daha büyük bir heyecan yaşadıklarını vurguladı.

İstanbul'dan güreşleri seyretmek için gelen İsmail Sağlam ise ata sporu yağlı güreşe gönül verdiğini anlatarak, çadır alanında yeni dostluklar kurduklarını ve çok güzel vakit geçirdiklerini sözlerine ekledi.