Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlanacak - Son Dakika
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Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlanacak

22.08.2022 17:06
Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlanacak

Kırşehir Belediyesince, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenleneceği bildirildi.

Kırşehir Belediyesince, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenleneceği bildirildi.

Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Cacabey Meydanı'nda iki ayrı konserde sanatçılar Nurdan İpek'in 29 Ağustos'ta, Ender Balkır'ın da 30 Ağustos'ta sahne alacağı etkinliğin ücretsiz izlenebileceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, " Türkiye'de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında dahil olan ilk ve tek iliz. Biz de Kırşehir Belediyesi olarak böylesi anlamlı günlerde müzik alanında fark yaratmaya devam ediyoruz. 29 ve 30 Ağustos'ta Cacabey Meydanı'nda ücretsiz düzenleyeceğimiz konserlere tüm hemşerilerimizi bekliyorum." ifadelerini kullandı.?????

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Kaynak: AA

Kırşehir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlanacak - Son Dakika
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