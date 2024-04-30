Kırşehir'de Tarihi Çarşıda Kurban Bayramı Hazırlıkları - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kırşehir'de Tarihi Çarşıda Kurban Bayramı Hazırlıkları

Kırşehir'de tarihi Uzun Çarşı'da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı. Bıçak bileycileri, vatandaşlar için indirim yaparak bayram öncesi işlerini bitirmelerini istedi.

30.04.2024 00:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihi çarşıda Kurban Bayramı hazırlıkları başladı

Bıçak bileycileri, vatandaş için indirime gitti

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, tarihi eski zamanlara dayanan Uzun Çarşı'da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı.

Sabah erken saatlerde açılan tarihi çarşıda esnaflar erken saatlerde nasiplerini bekliyor. Dükkanlarını açan işletme sahipleri; ellerindeki bıçakları bileylerken vatandaşlardan gelen talepleri de yerine getiriyor. Esnaflar bayram öncesi sıkışıklık olmaması için vatandaşların erkenden bıçak işlemlerini yapmasını istedi. Tarihi çarşının eski esnaflarından Osman Türkmenoğlu, bayram hazırlıklarına erken başladıklarını ve nasiplerini beklediklerini söyledi. Mesleğini babasından devralan ve 30 yıldır tarihi çarşıda emek veren Murat İşeri ise; "Bıçak, tencere, tava tamiratı yapıyoruz. Erken saatlerde işlerimize başlıyoruz. Kurban Bayramı hazırlıklarına da erkenden başladık. Vatandaşlarımızın da bayram öncesinde işlerini bitirmelerini istiyoruz" dedi.

Kırşehir'de Ahi Teşkilatı'nın merkezinde yer alan Uzun Çarşı, zamana karşı direnen bıçak bileyleme ustalarına ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kırşehir, Kurban, Kültür, Yaşam, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kırşehir'de Tarihi Çarşıda Kurban Bayramı Hazırlıkları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:37 Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil
23:13 Bülent Arınç, Özgür Özel’le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım
23:11 EuroLeague’den Ergin Ataman’a 35 bin euro para cezası EuroLeague'den Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
22:45 Gazze Şeridi’nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı Gazze Şeridi'nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı
20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
00:27 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
00:09 Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray’ı yenmemiz gerekiyor Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor
23:43 Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı’yı teknik direktörlük görevine getirdi Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı'yı teknik direktörlük görevine getirdi
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
22:07 Nijerya’da menenjit salgınında ölü sayısı 85’e yükseldi Nijerya'da menenjit salgınında ölü sayısı 85'e yükseldi
21:43 Brüksel’de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı Brüksel'de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı
20:39 Adana’da kum yüklü tır çukura düştü Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 01:09:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Tarihi Çarşıda Kurban Bayramı Hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement