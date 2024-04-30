Kırşehir'de Tarihi Çarşıda Kurban Bayramı Hazırlıkları

Kültür Sanat

Tarihi çarşıda Kurban Bayramı hazırlıkları başladı

Bıçak bileycileri, vatandaş için indirime gitti

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, tarihi eski zamanlara dayanan Uzun Çarşı'da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı.

Sabah erken saatlerde açılan tarihi çarşıda esnaflar erken saatlerde nasiplerini bekliyor. Dükkanlarını açan işletme sahipleri; ellerindeki bıçakları bileylerken vatandaşlardan gelen talepleri de yerine getiriyor. Esnaflar bayram öncesi sıkışıklık olmaması için vatandaşların erkenden bıçak işlemlerini yapmasını istedi. Tarihi çarşının eski esnaflarından Osman Türkmenoğlu, bayram hazırlıklarına erken başladıklarını ve nasiplerini beklediklerini söyledi. Mesleğini babasından devralan ve 30 yıldır tarihi çarşıda emek veren Murat İşeri ise; "Bıçak, tencere, tava tamiratı yapıyoruz. Erken saatlerde işlerimize başlıyoruz. Kurban Bayramı hazırlıklarına da erkenden başladık. Vatandaşlarımızın da bayram öncesinde işlerini bitirmelerini istiyoruz" dedi.

Kırşehir'de Ahi Teşkilatı'nın merkezinde yer alan Uzun Çarşı, zamana karşı direnen bıçak bileyleme ustalarına ev sahipliği yapıyor.