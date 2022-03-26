Kırşehir'de "Töre" oyunu sahnelenecek - Son Dakika
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Kırşehir'de "Töre" oyunu sahnelenecek

26.03.2022 14:42
Kırşehir'de "Töre" oyunu sahnelenecek

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında kentte "Töre" adlı tiyatro oyununun sahneleneceğini bildirildi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında kentte "Töre" adlı tiyatro oyununun sahneleneceğini bildirildi.

Ekicioğlu yazılı açıklamasında, oyunun yarın Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde izleyiciyle ücretsiz buluşacağını belirtti.

Belediye olarak göreve geldikleri günden bu yana kentte kültür sanat hayatına da katkı sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Ekicioğlu, tiyatronun yaşamın bir parçası olduğunu kaydetti.

Ekicioğlu, "Bizim kültürümüzde tiyatro, orta oyunu, gölge oyunu, köy seyirlik oyunları, meddahlık, danslı ve şarkılı veya taklit şeklinde başlamıştır. Yaşamın içindeki acılar, sevinçler, kimi zaman güldüren, kimi zaman ise düşündüren olaylar, sanatçılar tarafından sahnede canlandırılır. İnsan kendini tiyatroda yeniden yaşar. Bir eğitim görevi üstlenen tiyatro, aynı zamanda düşünmemize de vesile olur. Kırşehir Belediyesi olarak belli periyotlarla oyunları hemşehrilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle yarın Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelenecek 'Töre' oyununa tüm hemşerilerimizi davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Selahattin Ekicioğlu, Dünya Tiyatro Günü, Kırşehir, Tiyatro, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kırşehir'de 'Töre' oyunu sahnelenecek - Son Dakika


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