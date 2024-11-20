Kış Aylarında Kahveye İlgi Artıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kış Aylarında Kahveye İlgi Artıyor

Havaların soğumasıyla Konya'da kahve tüketimi arttı, Türk kahvesi ve dünya kahveleri popülerleşti.

20.11.2024 17:52
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Havaların soğumasıyla kahveye ilgi arttı

KONYA - Havaların soğumasıyla vatandaşların kahveye ilgisi büyük oranda artarken, Konyalılar, Türk kahvesinin yanı sıra dünya kahvelerini de tercih ediyor.

Yüzyıllar öncesine uzanan kahve kültürü günümüzde de vazgeçilmeden devam ediyor. Havaların soğumasıyla kahveye rağbet artarken Türk kahvesinin yanı sıra dünya kahveleri de tercih ediliyor. Önceleri sadece özel günlerde, bayramlarda tercih edilen kahve şimdilerde ise günün neredeyse her saatinde içiliyor. Konya'da ise kahvenin az kavrum sevildiğini ifade eden Konya'nın tarihi Bedesten Çarşısı'nda iş yeri bulunan kahveci Fatih Tosun, ağır kahvelerin Konyalıların damak tadına uygun olmadığını belirtti. Kahvenin belli başlı hastalıklılara iyi geldiğini söyleyen Tosun, sindirim sorunlarını da ortadan kaldırdığını ifade etti.

Soğuklarda kahveye rağbet arttı

İşlerinin havaların soğuması ile arttığını anlatan kahveci Fatih Tosun, "Havaların soğuması ve kış ayının gelmesiyle birlikte sıcak içecekler rağbet görmeye başladı. Biz burada dünyada bulunan tüm kahvelerin satışını yapıyoruz. Müşterilerimize de az, orta, çok kavrum olarak satıyoruz. Bu kahve çekirdeklerini demleyedebilirsiniz, Türk kahvesi olarak cezve halinde de yapabilirsiniz" dedi.

"Konya'mızda kahveye ilgili artmakta, günden güne çoğalmakta"

Konyalıların daha önceleri sadece Türk kahvesi içtiğini ama şimdilerde dünya kahvelerini de talep ettiklerini belirten Tosun, "Konya'mızda kahveye ilgi artmakta, günden güne çoğalmakta. Konyalılar eskiden çoğunlukla çay içerdi. Şu anda ise kahve içenlerin sayısı yüzde 85-95 oldu. Vatandaşlarımız günde belki 2 belki 3 kez kahve içiyor. En çok sevilen ise Brezilya'nın Santos kahve çekirdeği. Santos kahve çekirdeği Türk kahvesine benzer. İçildiği zaman ağızdaki tadı yani damak lezzeti yarım saat ağızdan gitmez. Kış ayları geldiği için kahveye rağbet artmakta" şeklinde konuştu.

"Bir fincan kahve yürüyeni koşturur"

Kahvenin günün her saatinde içilebildiğini ifade eden Fatih Tosun, "Sabah kalktıktan yarım saat sonra bir kupa kahve içildiğinde mideye tokluk verir ve sindirim sistemini güzelce çalıştırır. İnsana sakinlik verir, uyuyanı uyandırır. Günde en azından kalkar kalkmaz bir fincan kahve, yürüyeni koşturur. Konya'da en çok protokol kahve dediğimiz kahve çekirdeğimiz var. Az kavrum şekilde yapılıyor. Konyalı sert, ağır kavrum olan kahveyi içemiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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