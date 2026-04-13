Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kitap kulübü kuran kadınlar tarihi kilisedeki kütüphanede okuma günleri düzenliyor

13.04.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 2 yıl önce Türkçe öğretmeni Hilal Karabay'ın öncülüğünde kurulan Kadınlar Arasında Kitap Kulübü 150 üyeye ulaştı - Hilal Karabay: - "Yazarın dilini, edebi hayatını inceliyor, kitabın karakterlerini, olaylarını çözümlüyor, bizlerde bıraktığı izleri konuşuyoruz"

Adana'da 181 yıllık Aya Nikola Kilisesi'ne taşınan İl Halk Kütüphanesinde ayda bir kez buluşan Kadınlar Arasında Kitap Kulübü üyeleri, okudukları kitaplar ve yazarları üzerine sohbet ediyor.

Merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Şehit Ertan Tokuş Ortaokulunda görev yapan 38 yaşındaki Türkçe öğretmeni Hilal Karabay, arkadaşlarıyla kitap okuyup düşüncelerini paylaşacağı kulüp kurmaya karar verdi.

Karabay, düşüncesini paylaştığı arkadaşlarıyla 2 yıl önce Kadınlar Arasında Kitap Kulübü'nü oluşturdu.

Farklı meslek gruplarından kitapseverleri ayda bir kez İl Halk Kütüphanesinde buluşturan kulüp, 150 üyeye ulaştı.

Kulüp üyeleri, binasının 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle 181 yıllık Aya Nikola Kilisesi'ne taşınan kütüphanede kitap okuyor.

Kitaplar ve yazarlar hakkında sohbet eden katılımcılar, tarihle iç içe vakit geçirip yeni arkadaşlıklar ediniyor.

"Altın günü değil kitap günü yapıyoruz"

Kulübün kurucusu Hilal Karabay, AA muhabirine, okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Kitap okumayı çok sevdiklerini belirten Karabay, "Meslek grubu fark etmeksizin her yaştan kadını mutfaktan çıkarıp kütüphaneye getirdik. Her ay altın günü değil kitap günü yapıyoruz. Kulüp olarak motivasyonumuz hayata anlam katmak ve bunu yaparken de dokunabileceğimiz kadar çok kadına dokunmak." dedi.

Karabay, kulüp buluşmalarını gelenekselleştirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ay sonunda buluşup kitap, yazar ve kitabın yazıldığı dönem hakkında tartışmamızı yapıyoruz. Yazarın dilini, edebi hayatını konuşuyor, kitabın karakterlerini, olaylarını çözümlüyor, bizlerde bıraktığı izleri konuşuyoruz. Bu sütunlar arasında kitap okumak, tarihe tanıklık etmek gibi bir şey. Bu bize inanılmaz iyi geliyor."

Sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini anlatan Karabay, okulların kütüphanelerine kitap bağışladıklarını ve yazarlarla söyleşiler düzenlediklerini dile getirdi.

Aralarında mühendis de var emekli de

Üyelerden kimya mühendisi Kübra Öcal, kulüp sayesinde daha geniş okuma ağına sahip olduğunu vurgulayarak, "Sosyal anlamda da çok güzel şeylere imza atan bir ekip. Kitap okumanın altından daha değerli olduğunu düşünüyor, çok kıymetli bir şey olduğunu insanlarla paylaşıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Emekli öğretmen Aytül Uzan da kulübün kitap okumak isteyenlere ilham olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Adana, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor
Acun Ilıcalı’dan kendi oyuncusuna sert tepki Acun Ilıcalı'dan kendi oyuncusuna sert tepki
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı

13:19
Sadettin Saran’dan takıma tam destek
Sadettin Saran'dan takıma tam destek
12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
12:33
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
11:25
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
11:23
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 13:24:02. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.