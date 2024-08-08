Kitap Okuma Yarışması Başlıyor

Kültür Sanat

Server Basın Yayın İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından hayat geçirilen Kitap Okuma Yarışması'nın 24'üncüsü düzenleniyor.

Yarışma kapsamında, eğitim ve öğretim dönemi sonunda karnesini getiren ortaokul ve lise öğrencileri, vakfın temin edeceği kitaplardan üçünü seçerek, özetini çıkartacak. Özetler, eğitimciler ve yazarlardan oluşan heyet tarafından değerlendirilecek.

Değerlendirme sonunda, en iyi özeti çıkaran 50 öğrenciye bir öğrenim dönemi için burs verilecek. 100 öğrenci ise bir defaya mahsus mansiyon bursu almaya hak kazanacak.

Başvurular, 31 Ağustos'a kadar sürecek. Yarışmanın ödül töreni, Öğretmenler Günü haftası içerisinde Milli Kütüphanede gerçekleştirilecek.

"Okuma alışkanlığını sağlamak için böyle bir yarışma düzenlemiş olduk"

Server Vakfı Başkanı Mehmet Ali Bulut, yarışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, 2001'den bu yana kitap okuma yarışması düzenlediklerini, 2017'den itibaren de Kültür ve Turizm Bakanlığının projelerine katkı sağlandığını bildirdi.

Yarışmaya katılmanın oldukça basit olduğunu anlatan Bulut, "300 çeşit Türk ve dünya edebiyatı eserinden 3'er adet kendileri seçiyorlar. Kendilerine hem 3 kitap kazandırıyoruz hem de okumalarını teşvik ediyoruz. Hemen herkesin 'kitap okunmuyor' diye yakınmaları var. Biz de yakınmaktan ziyade Mevlana'nın deyimiyle 'Karanlığa küfretmekten ziyade kalkıp bir mum yak' diye düşündük. Kitap okuma alışkanlığını sağlamak için böyle bir yarışma düzenlemiş olduk." dedi.

Bulut, daha önceki yarışmalarda öğrencilerden ve velilerinden olumlu dönüşler aldıklarını aktararak, "Velileri ve kendileri de zaman zaman geliyorlar. 'Benim için bir başlangıç oldu, bundan sonra kitap okumayı sevdim, kitapçılara giderek kitap almaya başladım, yazar çizer oldum' gibi karşılıklar alıyoruz. Okuyan, okuduğunu anlayanlar arasından geleceğin edebiyatçıları, şairleri, akademisyenleri çıkar ümidindeyiz, bunun için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Valilik ve il milli eğitim müdürlüklerinin yarışmayı okullara duyurduğunu ama okulların yeterli desteği vermediğini ifade eden Bulut, "Maalesef okul yöneticileri yeterli ilgiyi, desteği vermiyorlar. Sadece duyuracaklar, öğrencileri yönlendirecekler. Bundan dolayı müşteki olduğumuzu ifade etmek isterim. Bir okulda bir öğretmen dahi olsa, öğrencilere duyuruyor, o okuldan pek çok öğrenci gelerek kitap alıyor. İstediğimiz, bundan sonra okul yöneticileri ve öğretmenler öğrencilere duyururlar ve ilgilenirler diye ümit ediyoruz." diye konuştu.