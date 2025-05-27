KİÜ'de Çerkez Yemekleri Atölyesi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Çerkez yemekleri yaptı.

Üniversitenin uygulama mutfağında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Çerkez yemekleri hakkında bilgi aldı.

Atölye çalışmasında öğrenciler, "Hüzün AŞ Olunca" yemek kitabının yazarı Ayça Yolkolu Öksüz ile birlikte unutulmaya yüz tutmuş Çerkez yemeklerinden "hugguri", "ape yeşek tatlısı" ve "litsu libje" yaptı.

KİÜ Rektör Yardımcısı ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Erşahan, etkinlikte yaptığı konuşmada, öğrencilere geleneksel Çerkez yemeklerini ve kültürünü yakından tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin her kültürün yemeğini tanımasının önemli olduğuna değinen Erşahan, "Asırlık tarifleri önemsiyoruz. Çerkez kültürü ve yemekleri de önemli bir yer tutmakta. Bu yemekleri öğrencilerimize öğretmek istedik" diye konuştu.

Yemek yazarı Ayça Yolkolu Öksüz da Çerkez yemeğinin hikayesinin ve kimliği olduğunu ifade etti.

Çerkez kültürünü öğrencilere tanıtmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Öksuz, Çerkez mutfağında unutulmaya yüz tutmuş yemek ve lezzetleri gün yüzüne çıkartmaya çalıştığına değindi.