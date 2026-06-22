Kızılay\'dan Kadınlara Mutfak Eğitimi

TÜRK Kızılay, depremden etkilenen kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla yürüttüğü 'İyilikle Pişen Hayatlar' atölyelerinin 9'uncusunu İstanbul'da düzenledi. Şanlıurfa'nın farklı ilçelerinden gelen 20 kadın, ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ile bir araya gelerek uygulamalı profesyonel mutfak eğitimi aldı.

Türk Kızılay, deprem bölgesindeki kadınların istihdama katılarak güçlenmelerini desteklemek amacıyla daha önce Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Adana, Bursa ve Antalya'da ünlü şeflerle düzenlediği 'İyilikle Pişen Hayatlar' aşçılık atölyelerinin dokuzuncusunu İstanbul'da gerçekleştirdi. Şanlıurfa'nın farklı ilçelerinden gelen 20 kadın, 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenen program kapsamında iki gün boyunca sektörün deneyimli şefleriyle bir araya geldi.

Atölyenin ilk gününde Türk Kızılay Bağcılar Aşevi'nde Şef Esra Tokelli rehberliğinde temel mutfak tekniklerine yönelik uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. İkinci gün ise kadınlar MYK Gastro Arena'da ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ile bir araya geldi. Şef Yalçınkaya'nın liderliğinde gerçekleştirilen atölyede katılımcılar, profesyonel mutfak uygulamaları, pişirme teknikleri ve sunum süreçlerine ilişkin uygulamalı çalışmalar yaptı.

'DAYANIŞMA İÇİNDE AYAKTA KALMAYI GÖSTEREN BİR PROJE'

Programa katılan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Çalışkan, Şef Yalçınkaya'ya destekleri için teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Böylesine büyük felaketlerden sonra hala ayakta kalabilmenin, dayanışma içerisinde bulunabilmenin önemini anlatmayı amaçladığımız bir atölye projesi. Deprem bölgesinde, depremden etkilenen kadınlarımızın mutfaktaki becerilerini daha profesyonel bir seviyeye taşımayı, sonrasında da istihdam kaynaklarına ulaşım kolaylıklarını arttırmayı amaçlayan bir proje. Burada yalnızca tarifler paylaşmıyor; aynı zamanda geleceğe dair umudu da paylaşıyoruz."

'UNUTMAYALIM, HERKES GİDER KIZILAY KALIR'

Şef Mehmet Yalçınkaya ise şöyle konuştu:

"Sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ben de bir Kızılay gönüllüsüyüm, aracımda her zaman Kızılay yeleğim bulunur. Çünkü Kızılay, zor zamanlarda insanların yanında olan, köklü ve çok kıymetli bir kurum. Geçmişten bugüne üstlendiği sorumlulukla hepimizin hayatında önemli bir yere sahip. Bu nedenle Kızılay'ın yürüttüğü bu anlamlı projede gönüllü olarak yer almak benim için ayrı bir değer taşıyor. Bugün burada sizlerle bir araya gelmekten, birlikte üretmekten ve deneyimlerimizi paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Her zaman söylediğim gibi, şunu unutmayalım: Herkes gider, Kızılay kalır."

Program sonunda katılımcılar, şeflerin elinden sertifikalarını alarak hatıra fotoğrafı çektirirken Şef Yalçınkaya'nın Babalar Günü'nü birlikte kutladı.