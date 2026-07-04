30. Kızılcabölük Kültür, Sanat, Tekstil ve Moda Festivali coşkuyla başladı

Tavas'ın Kızılcabölük Mahallesi'nde bu yıl 30'uncusu düzenlenen Kızılcabölük Kültür, Sanat, Tekstil ve Moda Festivali, protokol konuşmaları ve öğrencilerin gösterileriyle kapılarını açtı. Festivalin ilk gününde sahne alan Kızılcabölüklü sanatçı Meltem Leylekoğlu, verdiği konserle vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük Mahallesi'nde geleneksel hale gelen Kızılcabölük Kültür, Sanat, Tekstil ve Moda Festivali'nin bu yıl 30'uncusu düzenlenen törenle başladı. Kızılcabölük'e özgü tekstil, dokuma, el sanatları ürünleri ve bölgenin kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen festival, Tavas Belediyesi ile Kızılcabölüklüler Vakfı'nın ortak organizasyonuyla hayata geçirildi. Festivalin açılış programı, protokol konuşmaları ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı halk oyunları ve çeşitli gösterilerle başladı. Programa Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Kızılcabölüklüler Vakfı Başkanı Osman Erkli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival kapsamında kurulan stantlarda Kızılcabölük'e özgü tekstil ürünleri, dokuma ve el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

30. Kızılcabölük Kültür, Sanat, Tekstil ve Moda Festivali'nin ilk günü, Kızılcabölüklü sanatçı Meltem Leylekoğlu' sahne aldı. Sevilen şarkıları seslendiren Leylekoğlu, festival alanını dolduran vatandaşlara müzik dolu, unutulmaz bir akşam yaşattı.

Festival 4 Temmuz Cumartesi akşamı günü Ayşe Dinçer konseriyle ve 5 Temmuz Pazar günü ise saat 09.00'da İki Kaşık Bir Tabak Keşkek programı ve akşamında Öykü Gürman konseriyle devam edecek.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 30. Kızılcabölük Kültür, Sanat, Tekstil ve Moda Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmada, festivalin 30'uncu yılına ulaşmasının önemli bir başarı olduğunu vurgulayarak, organizasyona bugüne kadar katkı sunan herkese teşekkür etti.

Festivalin her yıl büyüyerek devam ettiğini belirten Başkan Tatık, "30'uncusunu düzenlediğimiz festivalimizle gurur duyuyoruz. Bu organizasyonun bugünlere gelmesinde emeği geçen önceki dönem belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza, meclis üyelerimize, vakıf yöneticilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana festivali daha da geliştirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Tatık, "İlk yılımızda başarılı bir festival gerçekleştirdik. Geçen yıl ise yalnızca Denizli'nin değil, tüm Ege Bölgesi'nin konuştuğu bir festivale imza attık. Bu yıl da çıtayı daha da yükselterek sizlere yakışır bir organizasyon hazırladık." diye konuştu.

Kızılcabölük ve Tavas'ın köklü geçmişine dikkat çeken Tatık, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Kızılcabölüklü olmak, Tavaslı olmak bir ayrıcalıktır. Köklü bir geçmişe sahip bu toprakların evlatları olarak bununla gurur duymalıyız. Birlikte olmalı, dayanışma içinde hareket etmeliyiz. Ülkemizin birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde el ele vererek Kızılcabölük için, Tavas'ın tüm mahalleleri için, çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve emeklilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda festivalin hayırlı olmasını dileyen Tatık, tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Hepinize saygılarımı sunuyorum. Festivalimize hoş geldiniz. Sizlere yakışır, kazasız belasız, güzel bir festival geçirilmesini diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. - DENİZLİ