Kızılkoyun Nekropolü'nde Tarihi Buluntu

Kültür Sanat

Şanlıurfa'da 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü bölgesinde kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Müze Müdürlüğü tarafından Turizm Tanıtma Şube Müdürlüğü arkeologları eşliğinde Kızılkoyun Nekropolü'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Jesus Christ monogramlı mezar odasının ön tarafında Grek ve Arami dillerinde yazıların yer aldığı bir tabula ansata (kitabelik) bulundu.

Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan karar sonrası restorasyonu tamamlanan tabula ansata, mezar odasının giriş kısmına yerleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Adak tarafından yapılan çalışmada, tabula ansata üzerinde "Bu anıt Kineas çocukları Zooras, Bias ve Boethos'a ve onların çocuklarına aittir." yazdığı tespit edildi.