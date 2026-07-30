KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bursa’da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bursa’da

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bursa’da
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bursa temasları kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret ederek kentin tarihi mirasını görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti ve yarın düzenlenecek Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi açılışı ile...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bursa temasları kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret ederek kentin tarihi mirasını görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti ve yarın düzenlenecek Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi açılışı ile gerçekleştireceği konferansa Bursalıları davet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmangazi Belediyesi tarafından Hisar Arkeoparkı'nda hayata geçirilen Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi'nin açılış törenine katılmak ve "Ortadoğu, AB ve Ortasında Kıbrıs Sorunu" başlıklı konferans vermek üzere Bursa'ya geldi. Bursa programı kapsamında Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ve Bursa'nın fethini 360 derecelik panoramik görsellerle anlatan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret eden KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir, Recep Çohan, Mücahit Yıldızhan, Fatih Vardar ve İbrahim Emre Tonaroğlu'nun yanı sıra belediye meclis üyeleri ile birim müdürleri eşlik etti. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin kuruluş amacı ve sergilenen eserler hakkında bilgiler alan KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, müzede yer alan eserleri ilgiyle inceledi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ziyareti kapsamında değerlendirmelerde bulunan KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bursa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Bursa'nın çok önemli bir şehir olduğunun altını çizen KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şöyle devam etti;

"Osmanlı Devleti'nin doğduğu şehir olan Bursa'yı geçmişte olduğu gibi bu ziyaretimde de ilk olarak Osmangazi ve Orhangazi türbelerini ziyaret ederek başladım. Ardından Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdik. Geçmişimizi ve tarihimizi bu müzede görmekten büyük mutluluk duydum. Bursa bir sanayi şehri olmasının yanı sıra önemli bir turizm şehridir. Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden yaklaşık 2,5 saatte Bursa'ya ulaştım. Kıbrıs'tan buraya gelip gitmek, havalimanı ve Osmangazi Köprüsü sayesinde artık dünyanın birçok şehrine seyahat etmekten daha kolay hale geldi. Bu vesileyle tüm Bursa halkına en derin sevgi, saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Bursa'da çok sayıda dostum var. Yıllardır buraya gelip gidiyorum. Bursa'ya sahip çıkan tüm sanayicilerimize ve üreticilerimize, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı sıfatıyla sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum."

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın gerçekleşecek olan Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi'nin açılış törenine ve konferansına da Bursalıları davet ederek, "Ticaret, turizm, üniversiteler arası iş birlikleri ve farklı alanlardaki ilişkiler her geçen gün daha da güçlenmektedir. Bursa'dan Kıbrıs'a yerleşenler, burada askerlik yapanlar, şehit düşenler ve gazilerimiz vardır. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Benimle Kıbrıs davasında aynı yüreği taşıyan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'in daveti üzerine Bursa'dayım. Nazik davetleri için kendisine teşekkür ediyorum. Yarın Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi'nin açılış törenine katılacağım. Aynı zamanda 'Ortadoğu, Avrupa Birliği ve Ortasında Kıbrıs Sorunu' başlıklı bir konferans vereceğim. Açılış törenine ve konferansa tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Bursa arasındaki bağların daha da güçlenmesi adına verimli sohbetler gerçekleştireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bursa’da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Bakan Yumaklı’dan son durum açıklaması Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Bakan Yumaklı'dan son durum açıklaması
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran’ın ifadesi ortaya çıktı Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran’ın ifadesi ortaya çıktı
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümüne dair kahreden detaylar MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümüne dair kahreden detaylar
Adıyaman’da acil servis önünde baltalı dehşet Adıyaman'da acil servis önünde baltalı dehşet
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı
ABD hava saldırısı başlattı İran’da art arda patlama sesleri ABD hava saldırısı başlattı! İran'da art arda patlama sesleri

22:53
Üniversite öğrencilerine yönelik af düzenlemesi TBMM’de kabul edildi.
Üniversite öğrencilerine yönelik af düzenlemesi TBMM'de kabul edildi.
22:12
Cem Küçük’le ilgili dikkat çeken iddia İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
21:50
Kara Kartal’dan şov Beşiktaş galibiyetle turladı
Kara Kartal'dan şov! Beşiktaş galibiyetle turladı
21:44
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
21:41
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
21:19
Aydın ve Balıkesir’de orman yangını Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 22:59:51. #.0.3#
SON DAKİKA: KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bursa’da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.