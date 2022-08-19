Kocaeli'de "Fotoğraf Teknolojileri Müzesi" açıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de "Fotoğraf Teknolojileri Müzesi" açıldı

19.08.2022 21:44
Kocaeli'de "Fotoğraf Teknolojileri Müzesi" açıldı

Kocaeli'de açılan Fotoğraf Teknolojileri Müzesinde, geçmişten günümüze fotoğraf makinalarının teknolojik ve işlevsel gelişimi 310 fotoğraf makinası ve yüzlerce yardımcı parça ile ziyaretçilere sunuluyor.

Kocaeli'de açılan Fotoğraf Teknolojileri Müzesinde, geçmişten günümüze fotoğraf makinalarının teknolojik ve işlevsel gelişimi 310 fotoğraf makinası ve yüzlerce yardımcı parça ile ziyaretçilere sunuluyor.

Geçtiğimiz yıl 86 yaşında hayatını kaybeden fotoğrafçı İlker Kumral'ın yıllardır evinde biriktirdiği fotoğraf makinaları ve ekipmanları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Fotoğraf Teknolojileri Müzesinde sergileniyor.

Geçmişten günümüze fotoğraf makinalarının gelişen teknolojiyle yaşadığı değişim her ayrıntısıyla ziyaretçilere sunuluyor.

Açılışta konuşan fotoğrafçı İlker Kumral'ın oğlu Nabi Değer Kumral, babasının hayalinin gerçekleştiğini ifade ederek " Kendisinin arzusu böyle bir müzeyi Kocaeli'ne armağan etmekti. Şu an gerçek oldu. Böyle bir müze tek başına olmadı. Büyükşehir Belediyesinin katkıları çok büyük diyebilirim. Keşke babam da hayatta olsaydı burayı görseydi" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise müzede tarihe şahit olunacak parçaların bulunduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Buraya dair hayalimiz, buranın kocaman bir kültür hafızası olmasıdır. Adım adım oraya gidiyoruz. Bu merkez parmakla gösterilen bir yer olacak. Müzemiz 320 metrekare alana sahip, eskiden burası matbaa şefliği binası olarak kullanılıyormuş. Müzede 310 fotoğraf makinası ve makinalara yardımcı parçalar bulunuyor. Objektif, filtre ve flaş gibi parçalar müzemizde yer alıyor. Gerçekten tarih alanına şahit olunacak unsurlar var. İlker Kumral'ı anmak istiyorum. O olmasaydı bugün böyle güzel bir birlikteliği paylaşma imkanımız olmayacaktı."

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile müzenin açılışı yapıldı.

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Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kocaeli'de 'Fotoğraf Teknolojileri Müzesi' açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de "Fotoğraf Teknolojileri Müzesi" açıldı - Son Dakika
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