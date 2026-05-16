Kocaeli'de İzinsiz Salep Toplama Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de İzinsiz Salep Toplama Cezası

Kocaeli\'de İzinsiz Salep Toplama Cezası
16.05.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de 40 kilo salep orkidesi ele geçirildi; bir kişiye 699 bin TL ceza kesildi.

Kocaeli'de nesli tehlike altında bulunan salep orkidelerinin izinsiz toplanması üzerine 40 kilo yumruya el konuldu, bir kişiye 699 bin 245 TL ceza uygulandı.

Kocaeli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince kolluk kuvvetleriyle birlikte yapılan denetimlerde, doğadan izinsiz şekilde toplanan 40 kilo salep orkidesi yumrusu ele geçirildi. Nesli tehlike altında bulunan türler arasında yer alan salep orkidelerinin doğal ortamdan söküldüğü tespit edilirken, ele geçirilen yumrular yeniden doğaya kazandırılmak üzere koruma altına alındı. Olayla ilgili bir şahsa 699 bin 245 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Yetkililer, biyolojik çeşitliliğin korunması ve nesli tehlike altındaki türlerin sürdürülebilirliği için denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kocaeli'de İzinsiz Salep Toplama Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu TBMM'deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz
Jose Mourinho’dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi
Sinem’in katilinden mahkemede kan donduran ifade Mahkeme acımadı Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor Fener’e leblebi gibi gol atan forvet Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet
Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katıldı Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı

14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti “Tatildeyim“ mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 15:04:57. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de İzinsiz Salep Toplama Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.