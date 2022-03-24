Kocaseyit'in torunları dedesinin kahramanlığını sahnede anlattı - Son Dakika
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Kocaseyit'in torunları dedesinin kahramanlığını sahnede anlattı

24.03.2022 00:38
Kocaseyit'in torunları dedesinin kahramanlığını sahnede anlattı

Havran Belediyesi Kocaseyit Tiyatro Grubu, Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit onbaşının hayatını "Önce Vatan" isimli oyunla seyirciyle paylaştı.

Havran Belediyesi Kocaseyit Tiyatro Grubu, Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit onbaşının hayatını "Önce Vatan" isimli oyunla seyirciyle paylaştı.

Oyunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Havran Belediyesinin desteğiyle Avlu Kongre ve Kültür Merkez'inde iki perde olarak sahnelendi.

Oyunda, Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit onbaşının hayatı, top mermisini sırtlayıp namluya sürmesi ve boğazı aşmaya çalışan İngiliz zırhlısını batırarak savaşın seyrin değiştirdiği o anlar anlatıldı.

Ses ve savaş sahnesiyle gerçeğe yakın sergilenen oyun, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

Duygusal anların yaşandığı oyun, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Önce Vatan adlı oyunun yazarı ve yönetmeni Hüseyin Türe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunu Havranlı Koca Seyit anısına yazdığını söyledi.

Seyit onbaşının yaşadığı o anların ruhunu yeni neslin de hissetmesini istedikleri belirten Türe, "Her yıl 40 kişilik bir genç kadroyu oyuncu kadromuza katarak bu sayede tarihi bir misyon üstlendik. Tarih sayfalarında bir yazıdan ibaret kalan olayı gerçek görüntülerle halkımıza sunduk, başarılı olduğumuza inanıyoruz." diye konuştu.

Havran Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz da oyunun Türkiye'de turne yapan bir oyun olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, oyunun çok beğenildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Çok duayen tiyatrocuların da bu oyun için 'bu güne kadar izlediğimiz en güzel Çanakkale oyunuydu, duygu seli içinde izledik' dedikleri bir oyundur. Seyit onbaşımızı tüm gençlerimize, çocuklarımıza anlatmak, Çanakkale kahramanlık ruhunun bugün hala yaşadığını göstermek niyetindeyiz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kocaseyit'in torunları dedesinin kahramanlığını sahnede anlattı - Son Dakika


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