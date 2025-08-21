Kocasinan Turizmde Hedef Büyütüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Kocasinan Turizmde Hedef Büyütüyor

Kocasinan Turizmde Hedef Büyütüyor
21.08.2025 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı turizm merkezi yapacak projeleri açıkladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Bayramhacı Bütüncül Sağlık Turizmi Fizibilite Projesi", "Kuşçu Marina", "Hoca Hasan Medresesi" ve "Erkilet Arabidin Projesi" gibi çalışmalarla ilçenin bir turizm merkezi haline geleceğini bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Kocasinan'ın doğal ve tarihi zenginliklerini gün yüzüne çıkararak yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kocasinan'ın tarihine, kültürüne, sanatına ve tüm değerlerine sahip çıktıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Doğa yürüyüşü, tekne turu, bungalov evler ve piknik alanlarıyla vatandaşların ziyaret ettiği Kuşçu Marina, yaptığımız hizmetlerle turizmin merkezlerinden biri olmaya emin adımlarla ilerliyor. Ayrıca vatandaşların ilgi gösterdiği, yeşil bitki örtüsü ile billur gibi akan ırmak suyunun bir arada olduğu ve kentin sosyal yaşantısına renk katan Barsama Mesire Alanı da şehrin gözdesi oldu. Kayseri'de yine bir ilki gerçekleştirerek biyolojik göletin de bulunduğu yeni bir sosyal yaşam alanı inşa edip hemşehrilerimizin hizmetine sunduk ve yenisini de Erkilet'e yapıyoruz. Bayramhacı ile ilgili yürüttüğümüz yatırımların ve turizm odaklı dönüşümün neleri değiştireceği açık bir şekilde ortaya konulmuş durumda.Kayseri'de turizm destinasyonu bağlamında Bayramhacı'nın artık çok daha güçlü bir şekilde yer alacak olmasıdır."

Kaynak: AA

Ahmet Çolakbayrakdar, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kocasinan, Belediye, kayseri, Turizm, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kocasinan Turizmde Hedef Büyütüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun’un da avukatlığını yapmış Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Galatasaray’ın yıldızı ülkeden gitti İşte yeni takımı Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 13:41:07. #7.13#
SON DAKİKA: Kocasinan Turizmde Hedef Büyütüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.