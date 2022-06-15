"KOD 01 Adana Robotik ve Kodlama Şenliği" yapıldı

Adana'da düzenlenen "KOD 01 Adana Robotik ve Kodlama Şenliği"nde, öğrenciler tarafından yapılan yaklaşık 600 proje katılımcıların beğenisine sunuldu.

Adana Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen şenlik, Yüreğir Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kent genelindeki özel okul, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin robotik ve kodlama alanında yaptıkları 600 projeleri, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Adana Valisi Süleyman Elban, programda yaptığı konuşmada, projede öğrencilere destekte bulunanlara emekleri için teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"4 endüstri devrimini ıskalamışız ama artık yeni bir endüstri devrimini, yeni bir teknolojik devrimini pas geçmeye hakkımız, şansımız yok. Onun için bizim bunu yakalamamız ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkabilmemiz için dijital teknoloji konusunda ülke olarak söz sahibi olmamız gerekiyor. Bunun için sizlerin yaptığı bu çalışmalar, muasır medeniyetler seviyesini yakalama konusundaki bu gayretlerimiz hem ilimizde çok önemli bir çalışmayı ortaya koyacak hem de ülkemizdeki sizlerin diğer kardeşlerinize de önemli bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da projeyle, geleceğin kod yazarı bireylere katkıda bulunarak, yerli ve milli pek çok yazılımın ve yazılımcının yetişmesine imkan sağlayacak ortamlar oluşturduklarını ifade etti.

Çocukların aldıkları eğitim sayesinde teknolojiyi sadece tüketen bireyler değil, aynı zamanda bilişim ve üretim becerisine sahip, dünyayla yarışan bireyler olacağına dikkati çeken Koçak, projede emeği geçen öğrenci ve aileleri ile öğretmenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Elban, Milli Eğitim Müdürü Koçak ve diğer protokol üyeleri, alanı gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.