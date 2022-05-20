Kolombiya'da iki yıllık pandemi arasının ardından moda haftası - Son Dakika
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Kolombiya'da iki yıllık pandemi arasının ardından moda haftası

20.05.2022 09:24

Dünya genelinde milyonlarca insanın virüs kapmasına yüz binlerin ölmesine ve iki yıl boyunca hayatın normal akışının sekteye uğramasına neden olan Kovid-19 pandemisinin izleri yavaş yavaş siliniyor.

Dünya genelinde milyonlarca insanın virüs kapmasına yüz binlerin ölmesine ve iki yıl boyunca hayatın normal akışının sekteye uğramasına neden olan Kovid-19 pandemisinin izleri yavaş yavaş siliniyor. Kolombiya'nın başkenti Bogota, iki yıllık aranın ardından Bogota Moda Haftası'na ev sahipliği yapıyor. Üç gün sürecek organizasyonda Kolombiya'nın ünlü moda tasarımcılarının kreasyonları sergilenecek.

Kolombiya'da iki yıllık pandemi arasının ardından moda haftası
Kolombiya'da iki yıllık pandemi arasının ardından moda haftası
Kolombiya'da iki yıllık pandemi arasının ardından moda haftası
Kolombiya'da iki yıllık pandemi arasının ardından moda haftası

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kolombiya, Moda, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kolombiya'da iki yıllık pandemi arasının ardından moda haftası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kolombiya'da iki yıllık pandemi arasının ardından moda haftası - Son Dakika
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