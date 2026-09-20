Konakaltı Kültür Merkezi’nin 6 parseli Mihrişah Valide Sultan Vakfı’na tescil edildi

Mihrişah Valide Sultan Vakfı tarafından Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan ve yaklaşık 100 yıllık Menteşe Belediyesi hizmet binasının ardından, bu defa Belediye yakınındaki Ağa Han Mimarlık Ödülü sahibi Nail Çakırhan tarafından restore edilen ve 19. yüzyılda tüccarların konaklaması için inşa edilen Konakaltı Kültür Merkezi'nin 6 parseli vakıf adına tesli edildi.

Menteşe Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Konakaltı Kültür Merkezi'nin Muğla'nın hafızası olduğu belirtilerek gereken hukuki ve idari sürecin verileceğini açıklandı. Yapılan açıklamada, "Belediyemize ait, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi ile çevresinde bulunan ve belediye hizmetlerinde kullanılan toplam 6 ayrı parselin 18 Eylül 2026 tarihinde Mihrişah Valide Sultan Vakfı adına tescil edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi yıllardır Menteşe halkının sosyal, kültürel ve kamusal yaşamının önemli merkezlerinden biri olmuştur. Yıllar içerisinde Konakaltı'nda nikah törenleri gerçekleştirilmiş, belediye meclis toplantıları yapılmış, çok sayıda panel ve seminer düzenlenmiş, sergilere ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapılmış, yaz ve kış dönemlerinde binlerce hemşehrimize çeşitli kurs ve eğitimler verilmiştir. Dolayısıyla Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi, Menteşe halkının hayatında iz bırakan; insanların bir araya geldiği, öğrendiği, ürettiği, kutlama yaptığı ve ortak yaşamı paylaştığı bir kamusal mekandır. Buradan özellikle ifade etmek isteriz; meselemiz, Menteşe Belediyesi'ne ait taşınmazların ve Menteşe halkının ortak kullanımındaki kamusal alanların korunmasıdır. Bizler bu makamların sahibi değiliz, Menteşe halkının emanetçileriyiz. Bu yapılar da Menteşe kent hafızasının, kamusal yaşamının ve geleceğimizin ortak değerleridir. Menteşe Belediyesi olarak bu süreçte gereken her türlü hukuki ve idari mücadeleyi vereceğiz" denildi.