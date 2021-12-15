Üye Girişi
Kongo rumbası, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı - Son Dakika

Kongo rumbası, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı

15.12.2021 14:41
Kongo rumbası, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı

Kongo rumbasının, resmi olarak Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındığı bildirildi.

Kongo rumbasının, resmi olarak Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındığı bildirildi.

UNESCO'nun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kongo rumbasının, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklendiği belirtilerek, popüler dans müziği rumbanın doğduğu topraklar olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Kongo Cumhuriyeti tebrik edildi.

KDC İletişim Bakanı Patrick Muyaya, yaptığı açıklamada, "Kongo'da doğan ve dünyaya ihraç edilen bu zenginlik, bizim gururumuzdur." ifadesini kullandı.

Afrika'daki ve dünyadaki en popüler müzik türlerinden biri olan Kongo rumbasının etkisi Afrikalı köleler aracılığıyla Küba'ya kadar ulaştı.

Kongo rumbasının kralı olarak bilinen Papa Wemba, Afrika geleneksel müziğini rock ritmi ile birleştiren stiliyle Kongo rumbasının dünyada tanınmasına önemli katkı sundu.

Birleşmiş Milletler, Twitter, Afrika, Kongo, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kongo rumbası, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:38 Şişli metrosunda intihar girişimi! Üstünden vagonlar geçti, burnu bile kanamadı
14:37 Aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi
14:28 6 yıl önce baba evinden ayrılan genç kadın, Kimsesizler Mezarlığı'nda bulundu
14:28 Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız
14:26 Ekran macerasına yeni başlayan Mahkum dizisinin ilk bölümü dün yayınlandı!
14:17 Numan Kurtulmuş: İnsanlar ekonomik tablo yüzünden kızıyor ama tek çözüm olarak da AK Parti'yi görüyor
13:55 Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi
13:53 Saadet lideri Temel Karamollaoğlu: Diğer partilerle dirsek temasımız var
13:43 THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi!
13:40 Milyonlar asgari ücreti beklerken açlık sınırı 3 bini, yoksulluk sınırı 10 bini aştı
Esenyurt'ta neler oluyor? Asansör'de tecavüz girişiminin ardından, bir vaka daha Esenyurt'ta neler oluyor? Asansör'de tecavüz girişiminin ardından, bir vaka daha         
14:48
Şişli metrosunda intihar girişimi! Üstünden vagonlar geçti, burnu bile kanamadı Şişli metrosunda intihar girişimi! Üstünden vagonlar geçti, burnu bile kanamadı         
14:39
Son Dakika: Dünya futbolunu sarsan veda! Barcelona'nın yıldızı Agüero kariyerini sonlandırdı Son Dakika: Dünya futbolunu sarsan veda! Barcelona'nın yıldızı Agüero kariyerini sonlandırdı         
14:29
6 yıl önce baba evinden ayrılan genç kadın, Kimsesizler Mezarlığı'nda bulundu 6 yıl önce baba evinden ayrılan genç kadın, Kimsesizler Mezarlığı'nda bulundu         
14:28
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek         
08:56
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 14:53:35. #1.13#
SON DAKİKA: Kongo rumbası, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement