Konya Büyükşehir, Turizm Hareketlilik Programı'nı başlattı - Son Dakika
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Konya Büyükşehir, Turizm Hareketlilik Programı'nı başlattı

16.03.2022 16:57
Konya Büyükşehir, Turizm Hareketlilik Programı'nı başlattı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya turizminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla "Turizm Hareketlilik Programı"nı Konya Turizm Ajansı ve Sosyal İnovasyon Ajansı iş birliğiyle hayata geçirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya turizminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla "Turizm Hareketlilik Programı"nı Konya Turizm Ajansı ve Sosyal İnovasyon Ajansı iş birliğiyle hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, programın "Şehrin Turizm Paydaşları Bellek Rotası'nda Buluşuyor" temasıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 30 Mart'a kadar her gün farklı bir grupla gerçekleştirilecek program kapsamında, "Katılımcılar, Kültürpark, Karatay Medresesi, Alaaddin Camii, Sultanlar Türbesi, 2. Kılıçarslan Köşkü, Alaaddin Tepesi Kazı Alanı, İnce Minareli Medrese, İplikci Camii, Sanayi Mektebi, Şerafettin Camii, Şems Tebrizi Türbesi, Ulvi Sultan Türbesi, Konya Valiliği Tarihi Taş Bina, Tarihi Bedesten, Kapu Camii, Bulgur Tekke Camii, Aziziye Camii, Yusuf Ağa Kütüphanesi, Selimiye Cami, Mevlana Müzesi, Keçe Yapım Deneyimi, Tarihi Mengüç Caddesi, İstiklal Harbi Şehitler Abidesi, Konyanüma Panorama Müzesi, Sille, Konya Tropikal Kelebekler Bahçesi ve Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret edecek." ifadeleri kullanıldı.

Ziyaretlerle katılımcılara, Konya'nın kültürel dokusunu tanıtmada ve misafirleri ağırlamada kullanılacak iletişim dilinin aktarımının nasıl yapılacağını anlatılıyor.

Programa, "sosyalinovasyonajansi.com" adresi üzerinden Turizm Hareketlilik Programı başvuru formunu doldurarak katılım sağlanacağı bildirildi.

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Büyükşehir Belediyesi, 30 Mart, Turizm, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Konya Büyükşehir, Turizm Hareketlilik Programı'nı başlattı - Son Dakika


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