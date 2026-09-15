Konya\'da 39. Ahilik Haftası yürüyüş ve şed kuşanma töreniyle kutlandı

Konya'da 39. Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı büyük coşkuyla kutlanırken, protokol üyelerinin katılımıyla Ahilik Yürüyüşü ve Şed Kuşanma Töreni yapıldı.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (KONESOB) düzenlediği Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı etkinlikleri çerçevesinde KONESOB'a bağlı oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar, Mevlana Caddesi'nde bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı eşliğinde Kapı Camii'ne kadar 'Ahi Esnafı Yürüyüşü' gerçekleştirdi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, "Biz Ahiliği sadece bir hafta içerisinde yaşayan bir şehir değiliz. Biz Ahiliği her gün yaşayan bir şehiriz. Bunun meyvelerini de şu an yanımızda Mehmet amcamızla birlikte aldık. Bugüne kadar 2018 yılından bu yana Türkiye'de yapılan tüm Ahilik seçmelerinde ki bu bakanlık düzeyinde yapılır, 81 ilden gelen ahi adayları, kalfa adayları ve çırak adayları arasından belirlenir ve o tertip komitesi belirler ve 2018 yılından bu yana Kırşehir'de yapılan resmi törenlerde Konya'mız her daim karşılığını almıştır, Ahilik ödülünü almıştır. Bu yıl da inşallah Mehmet amcamızla birlikte cumartesi günü yapılacak olan Kırşehir'deki törenlerde bizler ödülü alıp Konya'mıza getirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

39. Ahilik Haftasında Türkiye'de yılın ahisi seçilen 71 yaşındaki tarım makineleri üreticisi Mehmet Güneş, "Benim için mutlu bir gün. Bu meslekte 60 yılımı doldurdum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ben önce kendime söylüyorum; gençlerimiz de karakterli ve dürüst bir usta olmamızı diliyorum. Yani hizmetlerini Allah rızası için yapıp bu hizmet mutlaka Allah'ın katında bir karşılığı var. Sırf para için yapmasınlar. Müşterilerine güzel ahlaklı hizmet versinler" diye konuştu.

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da, "Esnaf ve zanaatkarlarımız şehirlerimizin ekonomik hayatının olduğu kadar sosyal hayatın da en güçlü unsurlarından hiç kuşkusuz biridir. Bizler de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak esnaflarımızın yanında olmaya, ahilik kültürünün taşıdığı dayanışma ve kardeşlik ruhunu yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da 39. Ahilik Haftası'nın kutlamasında olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Konya Valisi İbrahim Akın ise "Anadolu'da toplumsal düzeni korumak, üretimi hem kaliteli hem de ahlaki kılmak amacıyla Ahi Evran Veli tarafından kurulan Ahilik teşkilatı insanı değerlerle inşa eden, çalışmayı ibadet sayan, hak ve hakikati ekonomik kuralların da ötesine koyan muazzam bir medeniyet projesidir" şeklinde konuştu.

Programa, protokol mensupları, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.